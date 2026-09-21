José Manuel Restrepo se reúne con enviada especial del Escudo de las Américas en Nueva York

En su primer día en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación del Gobierno colombiano concentró su agenda en reuniones diplomáticas, económicas y de cooperación, antes del inicio del debate general de alto nivel.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la representación colombiana y desarrolla encuentros bilaterales con otros gobiernos, entre ellos, una reunión prevista con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

También participa en encuentros con representantes empresariales y del sector financiero internacional, entre ellos, el Council of the Americas.

María Consuelo Araújo y José Manuel Restrepo en Nueva York. Foto: Vicepresidencia

En horas de la tarde, el vicepresidente colombiano, el ministro de Exteriores, Omar Bula, y la embajadora María Consuelo Araújo se reunieron con Kristi Noem, la enviada especial de EE. UU. para el Escudo de las Américas.

La reunión también contó con la presencia de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, uno de los miembros más importantes del gabinete de Trump en materia de relaciones con líderes de la región latinoamericana.

El encuentro tuvo como objetivo “fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones criminales transnacionales, haciendo de la seguridad y la estabilidad la base para una mayor inversión, crecimiento y prosperidad”, según el comunicado.

🇨🇴🇺🇸 In New York, @ViceColombia José Manuel Restrepo, @CancilleriaCol Minister Omar Bula, and Ambassador María Consuelo Araújo met with @EnvoyNoem Kristi Noem and @WHAAsstSecty Juan Pablo Segura to strengthen joint efforts against transnational criminal organisations, while… pic.twitter.com/DSGCRzRH3r — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 21, 2026

Uno de los principales objetivos de la agenda es promover a Colombia como destino de inversión y fortalecer los vínculos con organismos multilaterales, empresarios y potenciales inversionistas.

También se abordan asuntos relacionados con seguridad, cooperación internacional y crecimiento económico.