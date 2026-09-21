José Manuel Restrepo fijó meta de crecimiento del 6 % y presentó 176 proyectos por 150.000 millones de dólares

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Nueva York la agenda de Colombia para atraer inversión internacional y aseguró que el país trabaja con una meta de crecimiento económico del 6 %, al tiempo que expuso ante inversionistas una cartera de 176 proyectos que, según el Gobierno, representan oportunidades de inversión por cerca de 150.000 millones de dólares.

Durante una jornada de reuniones con empresarios, organismos multilaterales e inversionistas, Restrepo destacó el interés del capital internacional en sectores estratégicos de la economía colombiana, particularmente energía, turismo, minerales críticos, inteligencia artificial y modernización del Estado.

El vicepresidente señaló que sostuvo un encuentro con más de 60 inversionistas del sector energético en el Council of the Americas, escenario en el que presentó las oportunidades que ofrece Colombia y la estrategia del Gobierno para impulsar nuevas inversiones.

“Hay inversionistas interesados en nuestro país, confiando en el Gobierno”, afirmó Restrepo al hacer un balance de su agenda en Nueva York.

Nueva York avanza al ritmo de Misión Crecer. Hoy presentamos ante más de 60 inversionistas las oportunidades de Colombia en energía, turismo, minerales críticos e inteligencia artificial.



La jornada incluyó reuniones con el Council of the Americas, Concordia, el Foro Económico… pic.twitter.com/tCuPASzNMN — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 21, 2026

Uno de los asuntos abordados durante la jornada fue el papel de Colombia en el mercado de minerales críticos. En una reunión de Concordia, Restrepo participó en una discusión junto al presidente de República Dominicana y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se analizó la importancia estratégica de estos recursos para la economía mundial.

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El vicepresidente también informó sobre los avances para fortalecer la inversión de empresarios de República Dominicana en Colombia. Según explicó, una misión empresarial de ese país viajará a Colombia para explorar oportunidades principalmente en hotelería y turismo.

Inteligencia artificial, otra apuesta

La inteligencia artificial fue otro de los ejes de la agenda. Restrepo anunció un espacio de discusión con el BID para abordar las oportunidades que representa esta tecnología y señaló que Colombia busca convertirse en un actor relevante en la región.

De acuerdo con el vicepresidente, la estrategia hacia 2030 contempla inversiones y políticas relacionadas con talento humano, transformación digital y modernización del Estado mediante el uso de inteligencia artificial.

La agenda de reuniones en Nueva York también incluye encuentros con el Foro Económico Mundial y con representantes empresariales del BCIU, como parte de los esfuerzos para promover nuevas inversiones en Colombia.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Foto: Especial para El País

Restrepo sostuvo que estas reuniones hacen parte de una estrategia para presentar internacionalmente una cartera amplia de proyectos y fortalecer la cooperación con organismos multilaterales y empresarios extranjeros.

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Por último, el vicepresidente señaló que la apuesta oficial combina la búsqueda de capital internacional con sectores considerados estratégicos por el Gobierno: energía, turismo, minerales críticos, tecnología e inteligencia artificial, en un escenario en el que la administración busca alcanzar una tasa de crecimiento económico del 6 %.