El Niño requiere acciones más allá de apagar incendios como el de Villa de Leyva. Abecé del proyecto de ley para manejar el fuego

En busca de llenar vacíos alrededor del manejo del fuego en Colombia, que debe ir más allá de apagar incendios, como el que tiene azotada a la población en el municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá, donde ya se han afectado más de 200 hectáreas de vegetación, un proyecto de ley que hace curso en el Congreso de la República, cobra relevancia.

El autor es Mauricio Toro, pero fue radicado con la firma de unos 50 congresistas de distintos partidos políticos. Eso evidencia que el objetivo no tiene color político, sino que se trata de una propuesta para enfrentar de manera más inteligente, el fuego, mucho más allá de las coyunturas. He aquí un abecé de la iniciativa.

Bomberos Foto: Aymer Andrés Alvarez

El problema que aborda

Varias son las falencias que hay en Colombia alrededor de los incendios. Por ejemplo, la atención de los eventos está disgregada, no hay una articulación para actuar; se trata de forma similar los incendios que destruyen a los que no, entre otras.

Es así como, el proyecto de ley contempla varias normas que tratan de ver el fuego desde un punto de vista integral. ¿Qué contiene?

Creación del Comité Nacional para el Manejo Integral del Fuego-Conmif. Este órgano tendrá además tres comisiones técnicas que abordarán algunos temas neurálgicos: Ecología del Fuego, Manejo del Fuego y Cultura del Fuego.

A su vez, plantea la unificación de criterios institucionales, como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el MADS, las Fuerzas Militares, la Policía, la Cruz Roja, la Junta Nacional de Bomberos y similares.

Plan de manejo del fuego. El proyecto de ley establece que en 12 meses se debe expedir un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego, que será liderado por la UNGRD y el MADS.

Dicho plan abordará temas para la gobernanza, la reducción del riesgo, el control y supresión de incendios, la restauración ecológica, investigación, cambio climático y financiamiento. Es decir, todo lo que hoy se atiende, pero de forma dispersa.

El fuego “bueno”. En el proyecto de ley, además, se habilita la llamada quema prescrita o fuego controlado, el cual se usa para restauración ecológica, supresión de incendios por bomberos forestales acreditados y quemas con fines de investigación científica.

Régimen sancionatorio. De acuerdo con el proyecto de ley, habría un régimen sancionatorio para prohibir la llamada roza-tumba-quema, que afecta ecosistemas sensibles al fuego, que, además, estén cerca de zonas urbanas o de infraestructura crítica.

Su incumplimiento se sanciona bajo la Ley 1333 de 2009 (Ley de procedimiento sancionatorio ambiental) y la Ley 2387 de 2024.