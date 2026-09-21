Dólar cierra más caro la jornada y roza la barrera de los 3.200 pesos

El dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del lunes 21 de septiembre con un precio de $3.199, luego de presentar fluctuaciones relevantes durante las negociaciones del día.

Los cambios en la cotización de la divisa tienen repercusiones para consumidores y empresas que realizan compras en el exterior, hacen transferencias internacionales o adquieren bienes y servicios cuyos precios dependen del valor del dólar.

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Al término de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró un incremento de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para esa fecha, la cual quedó ubicada en $3.192.

Gráfico precio del dolar

El mercado inició la sesión con una cotización de $3.170 por dólar. Durante el transcurso del día, la divisa presentó variaciones constantes, alcanzando un máximo de $3.201 y llegando posteriormente a un mínimo de $3.169. El valor promedio de negociación se ubicó cerca de los $3.193.

En cuanto al volumen de operaciones, la jornada registró transacciones por 924,5 millones de dólares, con un promedio negociado de 824,6 millones de dólares.

El comportamiento del dólar colombiano estuvo relacionado también con la dinámica de los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, ubicándose en 98,940 puntos.

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Economía internacional

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió el lunes que las aerolíneas iraníes no podrán operar a nivel mundial en dos días, debido a las sanciones impuestas por Washington en su esfuerzo por ahogar económicamente a Teherán.

El 23 de septiembre “todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo”, declaró Bessent a CNBC en una entrevista.

“Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes”, y quien lo haga, añadió, “se quedará fuera del sistema del dólar”.

Precio del dólar al alza. Foto: Getty Images

Washington y Teheran están en guerra desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva en la que mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares.

Irán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de hidrocarburos, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

A principios de este mes, Estados Unidos impuso sanciones a “todas las aerolíneas iraníes restantes” que aún no habían enfrentado ese tipo de penalizaciones.

El Departamento del Tesoro también apuntó contra otros actores que apoyan el sector de la aviación de Irán, incluidas empresas con sede fuera del país.

Bessent anunció previamente el “Día D económico” contra Irán, país al que prometió asfixiar financieramente.

Sus nuevos comentarios llegan un día después de que se reuniera con el vice primer ministro chino, He Lifeng, para un diálogo económico previo a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

China es uno de los principales socios económicos y respaldos diplomáticos de Irán.

El sector de la aviación iraní lleva mucho tiempo lidiando con sanciones, que han limitado su capacidad para adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

*Con información de AFP.