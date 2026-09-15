Dólar más caro: la moneda cierra al alza en la tarde del martes 15 de septiembre

El dólar estadounidense en Colombia concluyó las operaciones de este martes, 15 de septiembre, con una cotización de $3.117, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

Dólar inicia la jornada al alza: más de 32 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado. Expectativa por el futuro del Presupuesto

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró un aumento de $8 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $3.109.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $3.100, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $3.117 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $3.089. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $3.100.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 161,1 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 660,8 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

Economía internacional

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzó este martes el 5,02 %, su nivel más alto desde 2007, por el repunte de los precios del petróleo que hace temer una mayor inflación.

Los hutíes de Yemen, que luchan contra el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, tomaron el control la semana pasada de la costa yemení del mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, vital para la exportación de petróleo, mientras Irán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

El gobierno saudita tuvo además que cerrar su oleoducto Este-Oeste el fin de semana tras los ataques con drones de los hutíes.

El repunte de los costes energéticos (el precio del diésel utilizado en el transporte y la agricultura en EEUU superó el viernes los 6 dólares por galón) ha aumentado la presión sobre los bancos centrales para contener el repunte de la inflación.

*Con información de AFP.