Comisiones económicas del Congreso aprueban monto del Presupuesto 2027, por $635 billones, con una condición

Las comisiones económicas terceras y cuartas del Congreso de la República, en sesión conjunta, aprobaron el monto del proyecto de Presupuesto 2027 por mayoría, previo al análisis de algunas proposiciones presentadas por los parlamentarios, entre ellas, las del partido de oposición: el Pacto Histórico, que propuso variar el monto.

Tras el hundimiento de la propuesta sustentada, que buscaba que el monto bajara a 596 billones, la carta financiera para el próximo año será de 635 billones de pesos, como lo propuso el Ministerio de Hacienda, cifra que se estableció luego de recibir en devolución la propuesta presentada por el gobierno saliente, que era de 575 billones de pesos.

Aunque hubo resistencia en la etapa inicial de la jornada, por parte del Pacto Histórico, finalmente se impuso la mayoría, que aceptó los argumentos oficiales por los cuales incrementó el monto, lo que evidenció que el partido de gobierno tiene respaldo en las comisiones económicas del Legislativo.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. Foto: Semana

Y no solo fueron los representantes del partido de Abelardo De La Espriella: Defensores de la patria los que avalaron el monto del presupuesto. Desde diferentes bancadas políticas sustentaron que respaldaban la cifra no sin antes enfatizar en la necesidad de un plan de choque, como lo manifestó Diela Liliana Benavides, conservadora: “El monto es el punto de partida, pero no el de llegada. Lo que falta es crear soluciones para que se abra espacio a la inversión en Colombia”.

Pacto Histórico sorprendió con proposición para que Presupuesto 2027 sea de $ 596 billones, $ 39 billones menos frente a la del nuevo Gobierno

Varios parlamentarios se refirieron a la urgencia de conocer el Plan Rescate o Ley Fiscal que ha anunciado el gobierno De La Espriella, que, en todo caso, estaría concentrado en reducción del gasto, como además lo reafirmó Miguel Gómez Martínez, tras agradecer el apoyo obtenido en las comisiones económicas.

Primer ‘round’ que gana el gobierno en el Legislativo

Con el visto bueno al monto del presupuesto, que los integrantes de partidos de oposición vieron como “exagerado” y enfocado en deuda pública, el gobierno mostró el respaldo con el cual cuenta en las comisiones económicas, donde hay mayorías a favor de la línea de administración de Abelardo De La Espriella.