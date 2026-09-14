Pacto Histórico sorprendió con proposición para que Presupuesto 2027 sea de $596 billones, $39 billones menos frente a la del nuevo Gobierno

Con múltiples preguntas como argumento, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Marco Hincapié, defendió la proposición con la que arrancaron el debate del Presupuesto 2027, jornada en la cual se tiene prevista la aprobación del monto, por 635 billones de pesos.

La proposición es de carácter sustitutiva frente a la oficial, con lo cual, plantean una cifra distinta a la de la iniciativa oficial: $596 billones. Así, serían 39 billones más en comparación con el monto del gobierno de Abelardo De La Espriella. Si se equipara con la iniciativa que originalmente había presentado el gobierno de Gustavo Petro, como lo indica la ley, serían 21 billones de pesos más.

Varios representantes del partido de oposición expusieron sus argumentos. David Racero, por ejemplo, dijo que la cifra presentada por la administración De La Espriella era exagerada, y que el incremento de la deuda es peligroso para el país.

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Demandarán el presupuesto

Aún sin que sea una ley, los voceros del Pacto Histórico anunciaron que, de aprobarse el proyecto de presupuesto, como está, con 635 billones de pesos, lo demandarán, pues, según afirmó Racero, estarían pasando por encima de la Constitución, al castigar la inversión, que es el tema que importa a los colombianos, además, restaría posibilidades al crecimiento de la economía.

Debate al Presupuesto 2027 Foto: Congreso de la República / Cortesía

Durante la jornada en las comisiones económicas conjuntas, hubo hasta reclamos al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La parlamentaria Francy Moreno, del partido de oposición, llamó la atención al funcionario. “Llevamos hora y media esperándolo y usted solo viene a hacer visita y calentar puesto”, dijo en relación a que ministro entró y tardó algunos minutos saludando a los congresistas.

Respuesta política

La proposición del Pacto Histórico se vio como una respuesta política a la calificación que le puso el gobierno nuevo a la iniciativa que había dejado en el Congreso la administración Petro. Al menos así se evidenció con la intervención de Wilson Arias, quien enfatizó en las críticas, según las cuales, ellos habían presentado “realidades inexistentes” y que el nuevo gobierno vino “dizque a sincerar el presupuesto”.