Otra jornada de LaLiga de España en la que la bandera de Colombia se hace presente. Esta vez fue Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien fue el protagonista luego de marcar el gol del empate transitorio de Villarreal vs. Real Betis.

Cuando transcurría el minuto 39 del primer tiempo, los visitantes montaron un ataque que tuvo la maniobra personal de Abde Ezzalzouli. El marroquí fue apilando rivales y remató, pero el arquero paró lo que hubiera sido su gol.

🇨🇴 GOOOL de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. El colombiano marcó el 1-1 de #RealBetis en su visita a #Villarreal, al 39’ pic.twitter.com/8Xh2QaiwfA — Pipe Sierra (@PSierraR) September 14, 2026

Pero fue justamente de esa acción que se desencadenó un rebote que aprovechó el colombiano Hernández para anotar a arco abierto el empate parcial 1-1.

Para el nacido en Pereira fue una anotación que, a pesar de no ser la más vistosa, sí fue liberadora por tratarse de la primera en LaLiga en lo corrido de la temporada 2026/2027.

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Adicionalmente, sí fue una anotación que significó encarrilar el marcador a favor de los suyos para acabar ganando por 1-2, tras el tanto a los pocos minutos de Bernardo de Souza.

Con dicho marcador, Real Betis pudo mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, siendo actualmente tercero, a tres del líder Barcelona, pero con la misma cantidad de unidades que el Real Madrid, que es segundo con 12.

¡Qué manera de empezar la semana! 🤩 pic.twitter.com/LR2DzFtYBF — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 14, 2026

Tabla de posiciones de LaLiga 2026/2027

1. Barcelona — 15 puntos | +17

2. Real Madrid — 12 puntos | +10

3. Real Betis — 12 puntos | +1

4. Deportivo Alavés — 10 puntos | +6

5. Atlético de Madrid — 10 puntos | +4

6. Sevilla — 10 puntos | +2

7. Osasuna — 10 puntos | -2

8. Deportivo La Coruña — 9 puntos | +3

9. Espanyol — 7 puntos | +3

10. Athletic Club — 7 puntos | +1

11. Racing de Santander — 7 puntos | 0

12. Real Sociedad — 7 puntos | -5

13. Levante — 5 puntos | -2

14. Getafe — 5 puntos | -3

15. Celta de Vigo — 4 puntos | -4

16. Rayo Vallecano — 4 puntos | -6

17. Málaga — 3 puntos | -6

18. Villarreal — 2 puntos | -3

19. Elche — 2 puntos | -7

20. Valencia — 1 punto | -9

Enfrentamiento de colombianos en España

Para la siguiente fecha de Real Betis se espera que retornen a su casa, donde se medirán con Getafe, del que hace parte Johan Mojica, colombiano de selección y con el que ‘Cucho’ compartió durante el Mundial 2026.

Dicho partido será esta misma semana, pero está previsto para jugarse el jueves 17 de septiembre desde las 2:00 p.m.

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Habrá que ver si Hernández vuelve a ser titular por elección de Manuel Pellegrini, así como Nelson Deossa, que es mantenido la mayor parte de la campaña como revulsivo en el conjunto de Sevilla.

El volante en el juego de este lunes contra Villarreal ingresó apenas para el minuto 65. Hizo un total de tres remates y promedió una calificación de 5.5 puntos, que lo dejó en deuda de participación en los 25′ en campo.