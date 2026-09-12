Precio del dólar en casas de cambio para el sábado 12 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de funcionar como una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en diferentes operaciones comerciales y financieras.

Precio del dólar en caída; la divisa cerró más barata al final de la jornada del 11 de septiembre

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su importancia para la economía. La moneda estadounidense es una referencia para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Dólar en casa de cambio. Foto: Colprensa

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a establecimientos dedicados a la compra y venta de divisas. Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden variar de acuerdo con factores como la oferta y la demanda, la disponibilidad de efectivo, la ciudad y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La TRM del dólar vigente en Colombia para el sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de septiembre de 2026 se ubicó en $ 3.072,27, de acuerdo con la información disponible en WilkinsonPC. La cifra representa una disminución de $ 28,73 frente a la TRM anterior, que fue de $ 3.101.

Esta tasa sirve como referencia para el mercado cambiario, pero no corresponde necesariamente al precio que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo. Las cotizaciones de los establecimientos dedicados al cambio de divisas pueden ubicarse por encima o por debajo de la TRM.

De acuerdo con la actualización de WilkinsonPC para el mercado de efectivo, estos son los precios promedio registrados en diferentes ciudades del país. La información por ciudad aparece actualizada al 10 de septiembre de 2026.

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.144 $3.228 84 Medellín $3.071 $3.199 128 Cali $3.150 $3.325 175 Cartagena $3.050 $3.250 200 Cúcuta $3.170 $3.220 50 Pereira $3.150 $3.250 100

Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $3.170 por dólar, entre las ciudades incluidas en el listado. Esto significa que, de acuerdo con los precios de referencia publicados, era la ciudad donde una persona podía recibir más pesos por cada dólar vendido.

Por otro lado, Medellín presentó el menor precio promedio de venta, con $3.199 por dólar, por lo que aparece como la ciudad con la cotización más baja entre las analizadas para quienes necesitan comprar dólares en efectivo.

Comportamiento del dólar en las ciudades

Las cotizaciones muestran diferencias importantes entre las principales ciudades analizadas. En Bogotá, el precio promedio de compra se ubicó en $ 3.144 y el de venta en $ 3.228.

En Medellín, el promedio de compra fue de $ 3.071, mientras que el de venta alcanzó $ 3.199. Esta última cifra fue la más baja entre las ciudades incluidas en el listado.

Cali registró un precio promedio de compra de $ 3.150 y uno de venta de $ 3.325. En Cartagena, los valores fueron de $ 3.050 y $ 3.250, respectivamente.

Por su parte, Cúcuta presentó un promedio de compra de $ 3.170 y de venta de $ 3.220. La ciudad fronteriza registró así el precio promedio de compra más alto de la comparación.

En Pereira, el precio promedio se ubicó en $ 3.150 para la compra y $ 3.250 para la venta.

Precio del dólar por casa de cambio

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC del 12 de septiembre de 2026, estos eran los valores registrados: