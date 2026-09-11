Inversión inmobiliaria y construcción plantean nueve apuestas para acelerar la recuperación de Colombia

La inversión inmobiliaria y la construcción plantearon una hoja de ruta con nueve apuestas para contribuir a la recuperación y al desarrollo de Colombia, en medio de los retos de reconstrucción de los territorios afectados por el reciente sismo y de la necesidad de generar condiciones que permitan atraer capital.

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Las propuestas fueron presentadas durante el IV Congreso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario, realizado el 2 de septiembre, en el que participaron representantes del Gobierno, autoridades territoriales, inversionistas, constructores y desarrolladores.

Uno de los principales puntos de la discusión fue la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas mediante estabilidad regulatoria, reglas claras y coordinación institucional, factores considerados relevantes para financiar proyectos de largo plazo.

“Colombia cuenta con capital, experiencia y capacidad de estructuración para impulsar proyectos que transformen ciudades y generen desarrollo regional”, señaló Daniela Sotello, gerente de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital.

El sector inmobiliario representado por la Cámara administra más de $ 45,5 billones en activos y concentra cerca de $ 48,4 billones en capital comprometido. Por su parte, la construcción y el desarrollo de vivienda movilizan anualmente más de $ 60,5 billones, con presencia en 32 departamentos. Además, la inversión en vivienda nueva creció un 14,6 % a mayo de 2026.

Construcción y el desarrollo de vivienda movilizan anualmente más de $60,5 billones, con presencia en 32 departamentos. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

¿Cuáles son las propuestas?

Entre las nueve propuestas se encuentran movilizar capital privado hacia infraestructura social mediante APP, ampliar la participación de inversionistas institucionales, democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria y atraer capital internacional.

La hoja de ruta también plantea promover la renovación urbana, impulsar el mercado de vivienda multifamiliar en renta, fortalecer la política nacional de vivienda y desarrollar un ordenamiento territorial con mayor seguridad jurídica.

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Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, afirmó que el desafío es generar confianza, reglas claras y articulación institucional para poner la capacidad técnica y empresarial del sector al servicio de la reconstrucción y el desarrollo regional.

La agenda incluyó además una mirada regional, con énfasis en territorios que enfrentan necesidades de infraestructura y conectividad, pero también oportunidades para desarrollar nuevos sectores productivos. El turismo fue identificado como un activo estratégico para el crecimiento regional por su capacidad de generar empleo y dinamizar las economías locales. También se abordaron las implicaciones de la nueva longevidad sobre la vivienda, los servicios y la infraestructura que requieren las ciudades.