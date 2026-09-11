Alcalde Mauricio Salazar contó en vivo cuánto podría costar la reconstrucción de Pereira y lo que se demoraría

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Desde ese momento, se trabaja para atender a los afectados y reconstruir la ciudad.

El alcalde Mauricio Salazar habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y contó en vivo cuánto dinero se estima que podría valer el proceso para recomponer la ciudad. “Hay una cifra preliminar de 10 billones de pesos”, dijo.

“Esto incluye la reconstrucción de la infraestructura pública afectada, que fue mucha. Un ejemplo: en materia educativa, nosotros tenemos 167 sedes, todas tuvieron afectaciones”, agregó.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira. Foto: ElManuel/Alcaldía de Pereira

En ese sentido, explicó que 14 de estas sedes tienen que ser demolidas por completo, mientras que 48 tienen en este momento uso restringido. El mandatario precisó que solo arreglar todas esas sedes cuesta alrededor de 400.000 millones de pesos.

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Por otra parte, el alcalde se refirió al tiempo que se estima para llevar a cabo esta reconstrucción, teniendo en cuenta que fueron muchas las afectaciones, además de las víctimas mortales y los damnificados.

“Yo estimo que la ciudad, entre cuatro o cinco años, puede lograr una recuperación completa”, comentó.

Ante todo esto, según destacó, es clave el apoyo recibido por parte del Gobierno De La Espriella, que está atendiendo la emergencia con ayudas y medidas, junto con los empresarios más importantes de Colombia.

Salazar también se refirió a lo que ha vivido tras el terremoto y el papel que ha jugado Dios. “Ha sido de los momentos más difíciles de mi vida”, manifestó.

El Gobierno nacional manifestó que ha ayudado a coordinar ayuda humanitaria desde el exterior y el interior del país para los afectados por el terremoto. Foto: Colprensa.

“Esto es una montaña rusa porque lo envuelve a uno en un mar de emociones y, a medida que me iba enterando de la dimensión de las consecuencias del terremoto, cada vez tenía golpes emocionales demasiado fuertes”, añadió.

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Ante esto, de acuerdo con Salazar, encontró la fortaleza en Dios y se encomendó a él para que, de alguna manera, lo ayude en la difícil labor de atender la emergencia.

“Yo le cogí la mano a Dios, no se la he soltado y no se la voy a soltar. (…) Yo acá no me puedo refugiar en el dolor o en la tristeza, yo tengo que salir adelante”, contó.

Incluso, reveló que tuvo una conversación con Dios y siente que este le respondió de la mejor manera, ya que ha logrado enfrentar estos momentos tan complejos.

Asimismo, destacó el trabajo hecho por toda su administración desde el 10 de agosto, pues ha hecho una labor incansable y se ha esforzado al máximo para ayudar a los afectados.

“Está la satisfacción de que estamos haciendo lo que nos corresponde, que estamos entregando nuestra vida a una causa porque el pueblo espera que estemos a la altura”, complementó.