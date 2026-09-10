José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y Camilo Andrés Rojas, exviceministro de Justicia, hablaron en El Debate de SEMANA.

En el marco de la entrevista, ambos fueron consultados por una foto publicada este 10 de septiembre de 2026, donde se ve al expresidente Gustavo Petro junto a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá.

Pese a los múltiples insultos de ella contra él, de nuevo salieron juntos, de nuevo López asumió una posición “camaleónica” y de nuevo ambos dejaron entrever, con el mensaje publicado en X, intenciones electorales con miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2027.

Vuelve y juega: Claudia López, quien atacó a Petro en campaña, aparece nuevamente a su lado

Solo 2 de cada 10 colombianos tienen una imagen positiva de las excandidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia, según AtlasIntel

Este fue el mensaje publicado por Petro, con las tradicionales imprecisiones ortográficas:

Claudia López respondió:

Así las cosas, el congresista del uribismo aseguró en SEMANA: “No me extraña. Claudia, desafortunadamente, siempre se acerca al árbol que más sombra le da y despotrica de Petro cuando siente que eso no le ayuda a las encuestas, pero, por el contrario, y como era de esperarse, se suma porque hay una afinidad ideológica absoluta. Por ahí vi una encuesta de AtlasIntel hoy, publicada por SEMANA, y solamente el 2 % cree, según esa encuesta, en la imagen favorable de la exalcaldesa, y no me extraña porque ha perdido mucha credibilidad por sus actos de gobierno y por sus incoherencias. Al fin y al cabo, uno no sabe dónde están, si están con alias Calarcá, Iván Mordisco, Iván Márquez y esos criminales o si están del lado del pueblo colombiano”.

“Ya declararon entonces su unión de cara al próximo proceso electoral y de cara a la Alcaldía de Bogotá. Ojalá los colombianos sepamos, y sobre todo los bogotanos sepamos, diferenciar quiénes han sido incapaces, quiénes se robaron la Unidad de Gestión del Riesgo, quiénes son cómplices del asesinato de Miguel Uribe Turbay y de la violencia que vive el país y, de esa manera, sepan elegir. Ya les ha quedado claro para qué acceden esas personas al poder y ha sido para enriquecerse a costa de las expectativas y el clamor de cambio de la sociedad colombiana. Así que creo que ya se les cayeron las máscaras hace mucho tiempo y los ciudadanos podemos votar con un mayor discernimiento”, agregó Uscátegui.

El viceministro, a su turno, exclamó: “Yo creo que esas clases de actuaciones políticas permiten decir que esto es una dinámica de la política tradicional y, precisamente, el debate electoral anterior, con el que se eligió al presidente Abelardo De La Espriella, demostró y hoy ratifica lo que el presidente dijo con coherencia: esta clase de política, la señora Claudia López, que está con Petro hoy, pero hace unos meses despotricaba del señor Petro, pues entonces hoy demuestra que es cero confiable en relación con lo que vaya a ofrecer o vaya a prometer de aquí en adelante a sus electores”.

“Qué bueno que usted haya puesto este ejemplo para poder decir que este Gobierno, el cual en lo personal apoyé y que sigo apoyando y apoyaré, demuestra lo que el presidente ha manifestado, no como una extrema derecha, sino como la extrema coherencia, que es la que necesita este país para salir adelante”, puntualizó.