Congresista contó en vivo que lleva un arma cuando está sin escolta, mostró salvoconducto y habló del decreto de De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió el pasado 8 de septiembre después de firmar el decreto con el que se levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia.

Como era de esperarse, la decisión desató muchas reacciones de distintos sectores políticos y sociales; algunos aplaudieron la medida y otros lanzaron duras críticas y advertencias.

Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló de esto en El Debate de SEMANA y sorprendió tras revelar que él suele portar un arma cuando se encuentra sin su esquema de seguridad.

Representante José Jaime Uscátegui. Foto: Cortesía UTL José Jaime Uscátegui

“Pienso que esta decisión de Abelardo es un acierto; recuerden que hay más de cuatro millones de armas ilegales en Colombia; para esas no hay beneficio alguno, tienen que ser incautadas, decomisadas y enviar a la cárcel a quienes las transporten”, comentó.

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En ese sentido, mencionó que hay cerca de 700.000 armas que están legales y estas son las que se pueden ver beneficiadas con el decreto firmado por el jefe de Estado. No obstante, aclaró que solo las pueden portar quienes tengan el respectivo salvoconducto en regla.

“No es que ahora todo mundo puede salir muy armado en el país, sino que tienen que tener el arma adquirida de manera legal, pero tener el salvoconducto vigente”, manifestó.

En ese momento, Uscátegui reveló que él tiene su respectivo permiso en regla y que, por lo general, suele llevar un arma cuando no se encuentra con su escolta. De hecho, sostuvo que es injusto que él, por ser congresista, pueda tener esto, mientras que para un colombiano de a pie es muy difícil.

Uscátegui reveló que tiene su respectivo permiso en regla. Foto: Colprensa

Por lo mismo, señaló que es una decisión que agradecen los colombianos que cumplen la ley y que exigen poder portar un arma legalmente. “Yo puedo portar mi arma personal porque los congresistas y otro tipo de personalidades están eximidas de la restricción que había antes de este decreto”, expresó.

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“Estoy seguro de que más de la mitad del Congreso tiene armas registradas a su nombre y muchos congresistas salen a decir que no están de acuerdo, mientras que ellos sí las pueden portar libremente”, agregó.

El militante del Centro Democrático afirmó que en esto hay un acto de “hipocresía muy grande” y habló de la necesidad de que se sepa cuántos senadores y representantes tienen este salvoconducto.

Por su parte, Camilo Andrés Rojas, exviceministro de Justicia, explicó que no es cierto que por este decreto Colombia se vaya a llenar de armas, tal y como lo han dicho desde algunos sectores. “El monopolio estatal de las armas no cambia con este decreto”, dijo.

“Permitir el porte autorizado bajo ese marco estricto no equivale a renunciar al deber estatal de proteger el uso adecuado de las armas. (…) Aquí se trata de que los ciudadanos podamos tener una herramienta preventiva y disuasiva para poder defendernos”, complementó.