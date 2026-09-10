Presidente De La Espriella ordenó a entidad recuperar presencia territorial en Montería: “Tiene una enorme riqueza”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de una orden que impartió a una de las entidades del Gobierno.

El presidente Abelardo De La Espriella tiene una imagen positiva del 54 %, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

Se trata de una instrucción que dio a la Agencia Nacional de Minería para que recupere presencia territorial en Montería, región que, según el jefe de Estado, tiene un amplio potencial de desarrollo.

“En Montería, y bajo mi instrucción, la Agencia Nacional de Minería recupera su presencia territorial con la apertura del Punto de Atención Local, que estará al servicio de más de 2.500 mineros de la región”, expresó el presidente.

También anotó: “Volvemos al territorio para acompañar al sector, impulsar la inversión, generar empleo y convertir el potencial minero de Córdoba en desarrollo y oportunidades para su gente”.

“Esta tierra tiene una enorme riqueza y, en mi Gobierno, trabajaremos para aprovecharla responsablemente, con seguridad jurídica y siempre dentro del marco de la ley. Mi tierra tiene con qué avanzar, crecer y prosperar. Y vamos a hacerlo realidad”, insistió el mandatario colombiano.

Por otro lado, esta semana el mandatario colombiano entregó otros detalles de su plan para las vías del país dentro de su Gobierno.

“Me reuní con el director de Invías, Juan Camilo Ostos, para avanzar en una prioridad de nuestro Gobierno: acelerar los grandes proyectos de infraestructura que necesita Colombia. Vamos a mejorar la conectividad de las vías primarias, rehabilitar corredores estratégicos en las regiones y avanzar en la construcción de más de 30.000 kilómetros de vías regionales. Colombia necesita infraestructura que conecte territorios, impulse la economía y lleve desarrollo hasta el último rincón del país. Ese es el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro: menos anuncios y más obras”, puntualizó De La Espriella.