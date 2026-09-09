Alerta por ‘narcofiestas’ en Pereira: Policía investiga posibles nexos con La Cordillera y conexiones con Panamá; cuatro capturados

Luego de varios meses de investigación, la Policía Metropolitana logró intervenir varias ‘narcofiestas’ que se realizaban durante varios días en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, en el departamento de Risaralda.

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Lo que prendió las alarmas fue el operativo en la vereda Filo Bonito, jurisdicción de Dosquebradas, donde los uniformados llegaron hasta un inmueble que había sido alquilado para realizar una fiesta y encontraron armas, sustancias psicoactivas y hasta menores de edad.

“En el procedimiento fueron capturadas cuatro personas; una menor de edad fue aprehendida y otros tres menores fueron identificados y puestos bajo las rutas institucionales de protección. Asimismo, se realizaron dos restablecimientos de derechos al advertirse posibles situaciones de vulnerabilidad”, señaló la institución policial.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que incautaron dos armas y diferentes sustancias psicoactivas, entre ellas anfetaminas y opioides que estarían siendo utilizadas durante esta clase de fiestas. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que al menos 50 personas fueron identificadas en el lugar y, según señalaron, se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas de manera recurrente.

“Uno de los principales focos de la investigación es determinar si algunos de estos espacios estarían siendo utilizados para instrumentalizar menores de edad en actividades ilícitas, incluyendo posibles escenarios de explotación sexual”, indicó la Policía.

Otro punto que podría darle una dimensión mayor a la investigación está relacionado con los organizadores de estas fiestas. Los investigadores pretenden establecer quiénes promueven los encuentros, cómo son financiados y si detrás de ellos existirían estructuras dedicadas a actividades criminales.

“Los investigadores también buscan establecer quiénes están detrás de la organización de estas celebraciones y si existen vínculos con la estructura criminal ‘La Cordillera’, así como posibles conexiones internacionales, entre ellas con Panamá”, precisó la Policía.

Drogas decomisadas en el operativo de la Policía. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Policía Metropolitana de Pereira anunció que intensificará los controles sobre inmuebles alquilados por días para la realización de fiestas privadas, principalmente cuando exista información sobre posible consumo de estupefacientes, presencia de menores, actividades ilícitas o reuniones relacionadas con estructuras criminales.

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“Estas fiestas no serán abordadas únicamente como encuentros privados, sino como posibles escenarios donde las estructuras criminales se relacionan, consumen, coordinan actividades ilícitas y buscan instrumentalizar a otras personas, especialmente menores de edad”, advirtieron las autoridades.

Cualquier información puede ser suministrada por medio de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.