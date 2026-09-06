“Mordisco no va a sobrevivir a este Gobierno”: las 10 revelaciones del MinDefensa y la cúpula sobre el plan que pone en jaque a los principales cabecillas

El Gobierno de Abelardo De La Espriella está por cumplir su primer mes y la seguridad ha ocupado buena parte de su agenda. Durante estas semanas regresaron los bombardeos, fue abatido alias Bendito Menor y la Fuerza Pública intensificó las operaciones contra los principales cabecillas del país.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, y el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, hablaron con Vicky Dávila sobre qué encontraron al llegar, qué decisiones ya pusieron en marcha y lo que se viene en la ofensiva contra los grupos criminales.

Estas son las diez principales revelaciones que dejaron en SEMANA.

Mordisco y Calarcá, en la mira

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que alias Iván Mordisco está en Colombia y que las tropas ya desarrollan operaciones para ubicarlo.

“Mordisco, efectivamente, está en Colombia y estamos realizando las operaciones para dar con él. Mordisco no va a sobrevivir a este Gobierno”, sentenció el general Rodríguez.

La ofensiva también apunta contra alias Calarcá y otros cabecillas que sostienen al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Abelardo De La Espriella, Iván Mordisco y alias Calarcá Foto: Semana, AFP

“Tenemos una línea de trabajo, de investigación, de inteligencia, no solamente sobre Mordisco y Calarcá, sino sobre otros cabecillas que son la estructura pivote que sostienen al Clan del Golfo, a las disidencias de las Farc, al ELN, etcétera. Hay un trabajo de articulación con la Fiscalía”, indicó el general (r) Mora, ministro de Defensa.

Y agregó: “Hemos tenido reuniones para coincidir en los esfuerzos y llegar a los principales cabecillas y a las estructuras financieras; vamos a trabajar mucho en la extinción de dominio, que es lo que les duele”.

¿Posible golpe a guerrilleros que se esconden en Venezuela?

El general Rodríguez aseguró que los máximos comandantes del ELN están escondidos en Venezuela. También ubicó allí a Iván Márquez y estructuras de la Segunda Marquetalia.

“Pablito, Silvana Guerrero, Pablo Beltrán y Antonio García. También están Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, y no solo están en la zona fronteriza con Colombia, sino que han expandido su área de influencia delictiva a través del Estado Amazonas hacia el oriente, y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en la frontera entre Venezuela y ese país”, detalló.

Iván MÁrquez Jefe de la Segunda Marquetalia Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

El ministro Mora reveló que se pide ayuda a Estados Unidos para ubicar a los cabecillas en Venezuela, haciendo referencia al operativo que se llevó a cabo este año contra el máximo cabecilla del Tren de Aragua.

“Le pedimos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ejercer una presión a Venezuela para que hagan el debido control y ataquen los campamentos que se encuentran en dicho territorio. Le pedimos a Estados Unidos que nos ayude y que de una u otra manera replique lo que hizo contra el Tren de Aragua”, manifestó.

Los bombardeos continuarán

El general Rodríguez aseguró que las Fuerzas Militares no renunciarán a los bombardeos contra las estructuras criminales, pese a la controversia por la presencia de menores reclutados.

“Podemos ganar la guerra, pero todo tiene su precio. No podemos renunciar a los bombardeos. En este momento, el medio de ataque a ese mecanismo es el hecho de que hay menores de edad en las filas de los grupos”, afirmó.

Según el comandante, alias Iván Mordisco y alias Calarcá estarían aumentando el reclutamiento para protegerse: “Hoy estos bandidos están buscando guardias de 14 y 15 años para usarlos como escudos humanos. Es un incentivo perverso”.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros. Hablan el ministro de Defensa y la cúpula

Se acabó la infiltración

El ministro Mora aseguró que el Gobierno desmontó una red que se había incrustado en las Fuerzas Armadas, presuntamente ligada a alias Calarcá.

“Lo más importante no solo es lo que encontramos, sino que ya lo solucionamos. Evidentemente, el pueblo colombiano se dio cuenta de los escándalos en los que se involucraba al general Huertas, a este señor Mejía y los contactos con Calarcá. Efectivamente, había una red que se había incrustado en el interior de la fuerza”, indicó.

Mora precisó que la investigación continúa en manos de la Fiscalía: “La Fiscalía tiene pruebas, pero lo importante es que esas manzanas podridas salieron inmediatamente desde el primer día. Se llamó a calificar servicios a una serie de personas y estamos retomando medidas para que esto no se vuelva a repetir”.

Medellín, sede del Escudo de las Américas

El ministro de Defensa reveló que Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas, desde donde se coordinarán capacidades nacionales e internacionales de inteligencia.

“La sede y el cerebro del Escudo de las Américas estarán en Medellín. Allí vamos a integrar una capacidad de inteligencia y judicialización a nivel nacional, donde vamos a tener agencias internacionales, enlaces y coordinadores, junto con nuestra inteligencia”, explicó.

Estatuto Antiterrorismo

El Gobierno prepara un Estatuto Antiterrorismo para endurecer las penas, agilizar los procesos judiciales y brindar protección jurídica a los soldados y policías que deban defenderse durante una asonada.

“El ministro Lara está trabajando desde el Ministerio del Interior en un Estatuto Antiterrorismo que tiene medidas importantes de fortalecimiento de penas y que facilita procesos judiciales para atacar todos los delitos conexos al narcotráfico y al terrorismo. También vienen medidas de protección jurídica a nuestras tropas en la aplicación de la fuerza letal, inclusive en su defensa personal cuando es necesario”, explicó el general Rodríguez.

El buque cárcel

El ministro Mora detalló cómo será el buque cárcel que prepara el Gobierno, donde serán recluidos los 30 criminales más peligrosos del país mientras se construyen las megacárceles.

“Hemos hecho unos avances de contacto con el secretario de Guerra de Estados Unidos, pero también con nuestras propias capacidades. La Armada está haciendo el estudio con un buque que vamos a utilizar para recluir ahí a los 30 bandidos más peligrosos, los que más inciden en extorsión, secuestro, asesinatos, para que allí permanezcan incomunicados”, detalló.

El presidente está al tanto

El ministro de Defensa confirmó que el presidente Abelardo De La Espriella lo llama a la una o dos de la madrugada y monitorea minuto a minuto los bombardeos y las operaciones militares.

Abelardo de la Espriella. Foto: Javier Casella mindefensa

“De todo, absolutamente de todo, también de nuestros héroes que han sido asesinados. Ha llamado a sus padres, a sus esposas, los ha acompañado. Es decir, es un presidente que está con la fuerza pública”, dijo Mora.

Bloques de seguridad urbana

El Gobierno pondrá en funcionamiento bloques de seguridad urbana en nueve ciudades capitales para combatir la extorsión y otros delitos de alto impacto.

“Vamos a atacar a través de los bloques de seguridad urbana que van a estar inicialmente en las primeras nueve ciudades capitales de los principales departamentos, donde, según un análisis que se hizo, es donde más se está extorsionando y donde más se están cometiendo estos delitos de alto impacto”, anunció Mora.

La base binacional

Colombia y Ecuador instalarán una base binacional sobre el puente del río Mataje para fortalecer las operaciones contra las organizaciones que delinquen en la frontera.

“Será una base binacional sobre el puente del río Mataje. Hay una presencia importante de la fuerza pública ecuatoriana del otro lado de la frontera. Lo que vamos a hacer es ubicar allí la presencia colombiana también”, explicó el general Rodríguez.