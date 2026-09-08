Luego de que se realizó con éxito la cumbre empresarial que convocó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el Chocó, para agilizar la reconstrucción de esa región del país afectada por el terremoto del 10 de agosto, se conoció una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales.

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La hizo la Gobernación del Chocó en su cuenta oficial de Facebook, desde donde envió un mensaje a De La Espriella, destacando los avances de esa reunión empresarial.

En las diferentes visitas del jefe de Estado al Chocó, ha recibido elogios por parte de la gobernadora Nubia Córdoba, con quien el Gobierno nacional trabaja de la mano para la reconstrucción.

“En el marco de la cumbre empresarial realizada por el presidente Abelardo De La Espriella en la capital chocoana, se consolidaron importantes anuncios para impulsar la reconstrucción, el desarrollo, la inversión y la generación de empleo en el Chocó”, expresó la Gobernación.

Estos fueron los puntos de la reunión:

Construcción del Malecón Gastronómico y Turístico de Quibdó.

Capital semilla y soluciones financieras para emprendedores y pequeños empresarios afectados por el terremoto.

Estudios de factibilidad para una conexión interoceánica a través del Chocó.

$1 billón en infraestructura y conectividad vial y aeroportuaria.

Publicación de la Gobernación del Chocó. Foto: Publicación de la Gobernación de Chocó.

Creación de un régimen especial minero y acciones para fortalecer la formalización.

Modernización de la infraestructura energética y nuevas soluciones de generación hidroeléctrica y solar.

Régimen especial con incentivos para atraer inversión privada y generar empleo formal.

Cien becas para que jóvenes chocoanos accedan a educación superior.

Impulso turístico a Nuquí y Bahía Solano como Pueblos Milagro Turísticos.

Compra directa de productos chocoanos, incluido el viche, para conectarlos con nuevos mercados.

Además, la publicación indicó: “La Gobernación del Chocó agradece al Gobierno Nacional, al sector empresarial y a todos los actores que se han sumado a este gran compromiso con el departamento”.

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Finalmente, el presidente De La Espriella prometió que el proceso de reconstrucción iniciará en Chocó, una de las regiones más afectadas por el fuerte sismo del 10 de agosto.