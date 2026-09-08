“El 5 % para mí, el 3 % para el resto”: denuncia penal de MinSalud por presuntas coimas salpicaría a dos exfuncionarios del gobierno Petro

SEMANA revela la denuncia penal interpuesta por Ana María Vesga, ministra de Salud, en la que advierte sobre el uso de su nombre en un audio en el que se estarían negociando coimas para gestionar pagos a un alcalde.

En la conversación, según expone la denuncia, se habla de un supuesto 5 % para la ministra y un 3 % para “el equipo”, que significaría un porcentaje total de un 8 %.

En el audio, según Vesga, pudo identificar que se hace alusión a su nombre “en un supuesto entramado de corrupción en donde dos personas de sexo femenino (y al parecer funcionarias o contratistas de este Ministerio sin establecer vigencia de esa relación), que conminan a un alcalde (también sin identificar) para que ejecute alguna actividad que comporta el recibo o transferencia de recursos”.

Ana María Vesga, ministra de Salud, detalló el audio en el que se le menciona falsamente. Foto: Johan Toro

“Abusivamente indican que yo manifesté ‘que el cinco (5 %) para mí, y el tres (3 %) para el resto del equipo’, circunstancia no solo irregular, inconsistente, y que falta a la verdad, pues la suscrita denunciante jamás ha tenido conversaciones con nadie en ese sentido, y mucho menos de naturaleza corrupta”, señaló Vesga, quien también dijo que en otro aparte se le dijo al alcalde que el supuesto total de la coima era el 8 %.

Sin embargo, según la denuncia, el presunto ofrecimiento vendría de la Dirección de Infraestructura y fue Jaime Rodríguez Vélez, director nombrado por Vesga, quien puso en conocimiento el audio, enviado por otra persona vinculada a la cartera.

En un aparte, una persona que habla en los audios pide reunión “con el de infraestructura” y una “negociación directa, ‘tú a tú’”.

En la denuncia se advierte que “los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”.

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Durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, Nelson David Hernández Pinto también ejerció como subdirector de Infraestructura en Salud y participó en la revisión técnica de decisiones relacionadas con proyectos hospitalarios.

César Augusto Quintero Casallas se desempeñó como director encargado de Prestación de Servicios y Atención Primaria, dependencia a la que pertenece el área de Infraestructura.

Ahora quedan por identificar los demás participantes del audio, entre ellos el alcalde y las mujeres que habrían intervenido en la presunta negociación, así como establecer quién era el director de Infraestructura mencionado.