“No más indolencia, cada vida cuenta”: minSalud responde sobre el caso de Lucas, niño que pidió ayuda para no morir

El caso de Lucas Murillo, un niño de siete años, ha generado gran atención en redes sociales. El menor nació con una cardiopatía y requiere utilizar oxígeno de manera permanente debido a su condición de salud.

Abelardo De La Espriella se conmovió profundamente con Lucas, el niño que le pidió ayuda para no morir: minSalud estará al frente del caso

Desde Cúcuta, Norte de Santander, el pequeño decidió grabar un mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella para pedirle ayuda y solicitar que sus procedimientos médicos puedan avanzar con mayor rapidez.

Ante la respuesta de las redes sociales por difundir este contenido para hacerlo llegar al gobierno, Ana María Vesga, ministra de Salud, reaccionó al caso, buscando ponerse en contacto con la familia del menor.

Tras unas horas de espera, la integrante del gabinete presidencial compartió una respuesta a esta situación, plasmando la realidad de Lucas Murillo.

“Lucas tiene siete años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea, su madre, lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo. @NuevaEPSCol y la @fcvcolombia @VictorRaulCas devuelven hoy la esperanza a esta familia en Cúcuta. No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”, escribió en su cuenta oficial de X.

Mientras se realiza la gestión para el debido proceso del menor, las miradas de muchos se han posado en aquel post que conmovió a más de uno. Estas imágenes desataron más de un comentario, donde seguían insistiendo a las autoridades.

En el video, Lucas aparece usando una camiseta de la Selección Colombia y explica parte de la situación que ha enfrentado desde su nacimiento. Según relató, ha tenido que someterse a tres cirugías de corazón abierto debido a que cuenta con una condición en la que solo tiene medio corazón.

“Nací con una cardiopatía y utilizo siempre oxígeno. (...) Tengo tres cirugías de corazón abierto porque solamente tengo medio corazón”, expresó el menor en su llamado al mandatario.