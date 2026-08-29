Crimen de Gustavo Aponte: hombre detrás de la moto utilizada en el ataque estaba en la cárcel por tráfico de drogas

SEMANA conoció en exclusiva un informe de investigación que adelantó la Policía Nacional en contra de la moto en la que se movilizaron las dos personas que participaron en el crimen contra el empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, cuando salían de un reconocido gimnasio en el norte de Bogotá.

El documento dejó en evidencia que desde abril de este año, los investigadores sospechaban que un hombre identificado como Alfredo José Dominguez Delgado, sería el “conductor o tenedor” de la motocicleta de placas XCC-62G, la misma que, según la Fiscalía, fue utilizada para el crimen del empresario.

Fue capturado uno de los sicarios del crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte

El mismo ente investigador ha confirmado en los últimos días una relevación que en marzo de este año hizo SEMANA, relacionada con la confusión que hubo sobre el objetivo real de ese plan criminal. Según las investigaciones, los sicarios realmente iban por un empresario de piedras preciosas, pero por similitudes físicas terminaron asesinando a Aponte.

Pero ahora, el informe de Policía conocido por SEMANA dejó en evidencia que los uniformados tras ubicar a Domínguez Delgado, el supuesto dueño de la moto, se percataron que tenía una medida de aseguramiento en la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes.

Los investigadores lograron establecer que el hombre detrás de la moto utilizada para el crimen, estaba recluido en las celdas del Gaula Bogotá de la Policía, ubicada en la estación de Puente Aranda, donde cumple la medida de aseguramiento que le ordenó un juez Penal de Garantías, según el documento.

Así mismo, desde el Gaula Bogotá informaron que Alfredo José Domínguez fue capturado el pasado 29 de noviembre de 2025 y desde esa fecha “se encuentra recluido en las celadas antes enunciadas”, menciona el documento. Los uniformados también explicaron que ese día el capturado iba en una moto que estaba guardada en un parqueadero en el barrio Danubio, sur de Bogotá.

Los investigadores detrás de ese caso se desplazaron hasta ese sector de la capital del país para ubicar la moto, pero les informaron que desde el 2 de diciembre un hombre identificado como Leonel Llanos y una mujer, llegaron hasta el parqueadero a manifestar que eran manifiliares de Domínguez y finalmente se llevaron el vehículo.

Leonel Llanos, alias Tony, justo es el primer capturado por el homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta. Todos esos datos serán clave para que la Fiscalía pueda identificar a los responsables que participaron en el ataque sicarial que se perpetró el pasado 11 de febrero en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.