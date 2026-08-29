Yoga bajo las estrellas: el plan en Bogotá para cerrar agosto con música, movimiento y relajación

Quienes estén buscando un plan diferente para despedir agosto en Bogotá tendrán una alternativa que mezcla actividad física, música y una experiencia bajo las estrellas. El Planetario de Bogotá realizará una nueva edición de su Franja de Bienestar ‘Flow con las estrellas’, una jornada pensada para desconectarse por unas horas de la rutina.

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La cita será este domingo 30 de agosto de 2026. La propuesta comenzará con una práctica dinámica de power yoga y continuará con una experiencia de ecstatic dance, en la que los participantes podrán moverse libremente mientras la música y los sonidos en vivo acompañan la actividad bajo el domo.

Un plan que también le apuesta al bienestar

El yoga se ha convertido en una práctica cada vez más utilizada para combinar ejercicio físico, respiración y relajación. Entre sus beneficios se encuentran el fortalecimiento muscular y mejoras en aspectos como el equilibrio y la flexibilidad.

Su práctica también puede contribuir al manejo del estrés, favorecer la relajación y ayudar a mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. Los ejercicios de respiración y los movimientos controlados son parte fundamental de esta disciplina.

La experiencia preparada en el Planetario busca precisamente unir estos elementos con la música. Después de la sesión de power yoga, los asistentes podrán participar en una jornada de danza libre acompañada de sonidos en vivo, convirtiendo el tradicional escenario astronómico de Bogotá en un espacio dedicado al movimiento y al bienestar.

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¿Cuándo y dónde será?

‘Flow con las estrellas’ se realizará el domingo 30 de agosto en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.

Habrá dos sesiones, una a las 8:30 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana. La experiencia está recomendada para mayores de 12 años y para ingresar será necesario adquirir boletería.

Así, quienes todavía no tengan plan para este domingo podrán comenzar el día de una manera diferente: practicando yoga, bailando y disfrutando de música en vivo bajo el domo de uno de los escenarios más reconocidos de la capital.