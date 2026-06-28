Restaurantes, cafeterías, librerías, galerías, tiendas de diseño, bares y espacios culturales hacen parte de Distrito CH.

Una iniciativa nacida en Chapinero que busca fortalecer la economía local a través de la colaboración entre comerciantes y la promoción de experiencias para residentes y visitantes.

El plan para impulsar a Chapinero como destino turístico

El proyecto se ha consolidado como una plataforma que visibiliza la oferta independiente del sector.

Apuesta por posicionar a Chapinero como un destino gastronómico, cultural y creativo de Bogotá.

Distrito CH surgió en 2020 como una iniciativa ciudadana para apoyar a los pequeños negocios que enfrentaban las dificultades económicas derivadas de la pandemia.

Inspirado en modelos de colaboración urbana, el proyecto comenzó reuniendo principalmente restaurantes y cafeterías.

Con el tiempo, incorporó librerías, estudios de diseño, espacios artísticos, tiendas especializadas, bares y emprendimientos de distintos sectores.

Su propósito es sencillo: fortalecer el comercio de proximidad bajo la premisa de que la cooperación genera mayores beneficios que la competencia.

Actualmente, funciona como una plataforma digital donde los usuarios pueden descubrir establecimientos, reservar experiencias, conocer la historia de Chapinero.

También pueden consultar una agenda permanente de actividades que incluyen recorridos patrimoniales, eventos gastronómicos, conciertos, talleres y mercados de emprendimiento.

Un modelo que impulsa la economía de Chapinero

Más allá de ser un directorio de negocios, Distrito CH organiza eventos que buscan aumentar el flujo de visitantes hacia los comercios del sector.

Uno de los más representativos es Distrito CH a Cielo Abierto, una jornada que convierte las calles de Chapinero en escenarios para la gastronomía, la música, el diseño y el emprendimiento local.

De acuerdo con el Portal Bogotá, esta iniciativa tiene como objetivo promover y fortalecer la oferta independiente de la localidad y consolidar el denominado “Chapinero imaginario” como un distrito gastronómico, cultural y de diseño.

El crecimiento de Distrito CH también ha contado con el respaldo de entidades públicas.

La iniciativa ha recibido apoyo del programa Es Cultura Local, impulsado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Chapinero, que busca fortalecer proyectos culturales y creativos con impacto económico en los barrios.

Asimismo, la Alcaldía Local ha destacado este tipo de estrategias como parte de los programas de revitalización económica de Chapinero, una localidad que concentra más de 23.000 microempresas y una de las mayores ofertas comerciales, gastronómicas y culturales de Bogotá.

Además de conectar a comerciantes con nuevos clientes, Distrito CH promueve recorridos históricos, rutas gastronómicas, experiencias alrededor del café, la cerveza artesanal, el vino, el arte y la arquitectura de Chapinero.

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La plataforma también difunde la programación cultural del sector y recomendaciones para descubrir negocios independientes que hacen parte de la identidad de la localidad.

Esta estrategia busca que tanto bogotanos como turistas recorran Chapinero más allá de sus tradicionales zonas de rumba, descubriendo una oferta que combina patrimonio, emprendimiento, cultura y gastronomía en un mismo territorio.