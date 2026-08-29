Reportan fuerte temblor en Colombia en la madrugada de este sábado, 29 de agosto: SGC reveló epicentro y entregó detalles

Colombia mantiene la atención sobre los movimientos telúricos que se han presentado en el territorio nacional, especialmente después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que provocó afectaciones en lugares como Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y varias zonas del Chocó.

Qué significa que un terremoto tenga una profundidad “superficial”: expertos explican el peligro mortal

Durante la madrugada de este sábado 29 de agosto de 2026 se registró un nuevo sismo en el departamento del Chocó. De acuerdo con el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento, que se dio a las 5:50 a.m., alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo como referencia el municipio de Istmina.

El movimiento telúrico presentó una profundidad de 123 kilómetros y fue localizado aproximadamente a siete kilómetros de Istmina. Las coordenadas entregadas por la entidad corresponden a una latitud de 4.62° y una longitud de -76.72°.

Los municipios cercanos a este evento fueron Sipí (Chocó) a 9 km, Nóvita (Chocó) a 39 km, Condoto (Chocó) a 53 km.

No obstante, en la actualización entregada por el SGC, se reveló que la magnitud fue 3.9, con epicentro en Medio San Juan, Andagoya, Chocó. La profundidad cambió, reportándose de 40 km.

El reporte generó comentarios entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales aseguraron haber percibido la sacudida desde diferentes puntos del país. Otros señalaron que no sintieron el movimiento y recordaron que algunas zonas del territorio colombiano registran actividad sísmica con relativa frecuencia.

La ocurrencia de estos fenómenos está relacionada con las condiciones geológicas de Colombia, un país ubicado en una región donde interactúan diferentes placas tectónicas. Esta característica hace que los sismos puedan presentarse en distintas zonas y en cualquier momento.

Ante este panorama, el SGC mantiene un seguimiento permanente de la actividad sísmica nacional y proporciona información oficial sobre cada evento, incluyendo datos relacionados con su magnitud, profundidad, ubicación y hora. Estos reportes permiten a la ciudadanía conocer las características de los movimientos y contrastar la información oficial frente a versiones no verificadas que puedan circular en redes sociales.