Se reporta nuevo temblor en Colombia esta noche de jueves: Servicio Geológico confirmó poca profundidad

Un nuevo movimiento telúrico se registró la noche de este jueves 27 de agosto en la región pacífica colombiana. El Servicio Geológico Colombiano reportó el evento a las 9:00 p. m. con epicentro en las cercanías del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó.

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El temblor se sintió en poblaciones vecinas chocoanas como Nóvita, así como en municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos El Dovio.

El evento ocurre en un contexto de permanente vigilancia sísmica en el país tras el devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Características técnicas y profundidad del evento

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el sismo alcanzó una magnitud de 3,4 en la escala de Richter.

A pesar de ser una intensidad moderada, el temblor presentó un impacto perceptible debido a su escasa profundidad, a 36 kilómetros de la superficie.

Las autoridades de gestión del riesgo mantienen el monitoreo en la zona del San Juan, considerando que la menor profundidad incrementa la percepción de la vibración en las capas superficiales del terreno.

Tercer movimiento telúrico en la misma zona este jueves

El reporte sísmico confirmó que el evento de la noche correspondió al tercer movimiento telúrico detectado en ese mismo sector geográfico a lo largo del día. El primer temblor se notificó a las 4:00 a. m. con una magnitud de 2,7 y a 90 kilómetros de profundidad.

Horas más tarde, a las 7:46 a. m., las estaciones de medición registraron un segundo sismo de magnitud 2,4 localizado a 40 kilómetros de la superficie. El evento nocturno se consolidó como el de mayor intensidad y menor profundidad del día en el Chocó.

Las autoridades están alertas a cualquier novedad en esta y otras zonas para realizar el despliegue de ayuda necesaria dependiendo de la emergencia.