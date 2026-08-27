Si hubo un temblor, expertos advierten revisar pronto este detalle en la nevera y lavadora para evitar fugas peligrosas

En las últimas semanas se han registrado varios temblores tanto en Colombia como en otros países, lo que ha reavivado la preocupación por estos fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento, ya que no es posible predecirlos con exactitud.

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Aunque todos los días se presentan movimientos sísmicos, la mayoría son imperceptibles para la población. En Colombia, debido a su alta actividad sísmica, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene un monitoreo permanente para detectar e informar sobre estos eventos.

Uno de los sismos más recientes que se sintió en distintas ciudades del país ocurrió en la mañana del miércoles 26 de agosto y alcanzó una magnitud de 5.1. Aunque no dejó daños de consideración y las autoridades aclararon que no está relacionado con el terremoto del 10 de agosto, el episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de revisar algunos electrodomésticos e instalaciones del hogar una vez pasa la emergencia.

Los especialistas, entre ellos Samsung, recomiendan hacer una inspección preventiva en casas y lugares de trabajo, dado que este evento puede dejar daños que no siempre son evidentes en el momento.

La prioridad durante un sismo siempre será proteger a las personas. Sin embargo, después conviene comprobar el estado de los equipos y de las conexiones internas, pues podrían presentarse desajustes, cortocircuitos, fugas o fallas mecánicas que aparezcan horas o incluso días después.

Las alertas de los electrodomésticos ayudan a detectar fallas, pero no reemplazan una inspección física Foto: Getty Images

Qué revisar en el televisor después de un sismo

Antes de desconectar o manipular el televisor, vale la pena observar un detalle sencillo: la luz roja ubicada en el borde inferior del equipo.

Si está encendida, significa que el televisor recibe energía y el inconveniente podría estar relacionado con el control remoto o la pantalla. Si permanece apagada, es posible que no esté recibiendo corriente o que la pantalla esté en negro, sin que eso implique necesariamente una avería.

Después de esa primera revisión, se recomienda comprobar que el enchufe funcione conectando otro aparato, desconectar el televisor durante unos 30 segundos y volver a conectarlo. También es importante verificar que los cables estén bien ajustados e inspeccionar el exterior en busca de grietas, golpes o piezas sueltas.

Atención con los equipos conectados al agua y al gas

Los electrodomésticos que dependen del agua también requieren una revisión cuidadosa, puesto que las vibraciones pueden mover las conexiones o provocar pequeñas fugas.

En la lavadora conviene comprobar que las mangueras de entrada y salida permanezcan firmes, que no haya humedad ni goteos alrededor del dispositivo y prestar atención a ruidos o vibraciones fuera de lo normal durante el funcionamiento.

Un reinicio básico y la verificación de conexiones pueden solucionar algunas fallas sin cambiar el electrodoméstico. Foto: Getty Images

En la nevera, la recomendación es revisar las conexiones del dispensador de agua o del fabricador de hielo, escuchar si aparecen sonidos inusuales y verificar que las puertas y sus sellos cierren correctamente para evitar pérdidas de frío y proteger los alimentos.

Después de un sismo, algunos electrodomésticos pueden mostrar notificaciones o alertas que sirven como una señal de posibles fallas. Sin embargo, estas funciones complementan la inspección visual y no sustituyen una revisión física, sobre todo si existen daños visibles, fugas o un comportamiento fuera de lo habitual.

En el caso de los equipos que funcionan con gas, cualquier olor extraño debe tomarse como una señal de alerta. Lo recomendable es suspender su uso de inmediato, evitar accionar interruptores o encender llamas y solicitar la revisión de un técnico.