Su casa podría tener ratones y estarían escondidos debajo de este electrodoméstico de la cocina

Los electrodomésticos son indispensables en los hogares y, con el avance de la tecnología, muchos han incorporado funciones inteligentes que facilitan las tareas domésticas y permiten aprovechar mejor el tiempo. La lavadora, la nevera, el horno, la freidora de aire y la aspiradora son algunos de los más habituales.

La alternativa natural que puede tener en casa para ahorrar energía sin necesidad de desconectar los electrodomésticos

Sin embargo, estos aparatos también pueden convertirse en escondites para animales como los ratones. Aunque su presencia puede pasar desapercibida al principio, estos roedores representan un riesgo para la higiene del hogar y, si encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse, pueden convertirse en una infestación difícil de controlar.

¿Por qué los ratones se esconden en los electrodomésticos?

Los aparatos eléctricos pueden ofrecer a los ratones un refugio cálido, oscuro y protegido. Algunos, además, se encuentran cerca de fuentes de alimento, especialmente en la cocina, donde suelen quedar migas, restos de comida o pequeños derrames.

De acuerdo con Alta Pest Control, suelen esconderse debajo del refrigerador porque encuentran allí calor, alimento y protección. El motor del electrodoméstico genera una temperatura agradable, mientras que los espacios estrechos y oscuros les permiten mantenerse alejados de las personas.

Estos animales también pueden ingresar por pequeños huecos ubicados alrededor de paredes, muebles o electrodomésticos y desplazarse por diferentes zonas de la vivienda en busca de alimento y refugio.

Los ratones son portadores de enfermedades. Foto: Getty Images

¿Cómo saber si hay ratones en casa?

Existen algunas señales que pueden advertir sobre su presencia:

Excrementos cerca de muebles o electrodomésticos.

Marcas de mordeduras en cables, madera o plástico.

Ruidos de rasguños, especialmente durante la noche.

Nidos elaborados con papel, tela o materiales similares.

Olores fuertes y húmedos en zonas poco ventiladas.

Aunque los ratones rara vez construyen sus nidos dentro de la nevera, sí pueden hacerlo detrás o debajo de este y aprovechar materiales como papel, tela o aislamiento para acondicionar el refugio.

¿Cómo evitar que regresen?

Si se encuentra un ratón debajo de la nevera, pueden utilizarse trampas de resorte colocadas en zonas donde se haya detectado actividad. También es importante evitar manipularlo directamente y mantenerlo alejado de los alimentos.

Una vez controlada la situación, se deben sellar las grietas y agujeros que puedan servir como puntos de entrada. Asimismo, resulta fundamental limpiar con frecuencia las migas y los derrames, mantener los alimentos en recipientes herméticos y revisar los espacios detrás y debajo de los electrodomésticos.

Los electrodomésticos pueden convertirse en escondites para ratones. Foto: Getty Images

Como medida adicional, algunas personas utilizan algodón impregnado con aceite de menta en las zonas donde han detectado actividad, aunque este tipo de método no sustituye el sellado de accesos ni el control de una posible infestación.

Encontrar un solo ratón no significa necesariamente que exista una plaga, pero sí constituye una señal de alerta. Debido a su capacidad para reproducirse rápidamente, si la presencia de estos animales persiste o aparecen varias señales al mismo tiempo, lo más recomendable es recurrir a un profesional para identificar y eliminar el problema.