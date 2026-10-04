El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la “Fuerza de Superinteligencia” (FSI), un nuevo grupo encargado de coordinar la respuesta del Gobierno federal frente al desarrollo de estas tecnologías y de trabajar con distintos sectores del país.

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El anuncio se conoce pocos días después de que Trump reuniera en la Casa Blanca a representantes de algunas de las principales compañías tecnológicas para establecer compromisos voluntarios relacionados con el desarrollo de sistemas avanzados.

Una nueva estructura para la superinteligencia

Trump explicó que la creación de la fuerza busca centralizar los esfuerzos del Gobierno en torno a esta tecnología.

“La Fuerza de Superinteligencia tiene la misión de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia”, afirmó el mandatario.

En su publicación, Trump también sostuvo que se trata de un campo con un impacto potencial de grandes dimensiones. Según dijo, “muchos consideran” que la superinteligencia es más importante que “la Revolución Industrial e Internet”.

El objetivo, agregó, no se limitaría al liderazgo tecnológico. Trump aseguró que la iniciativa también “protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses”.

¿Con quién trabajará la fuerza?

La FSI tendrá que relacionarse con diferentes sectores. De acuerdo con Trump, coordinará la colaboración del Gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de Superinteligencia.

Esto amplía el alcance de la iniciativa más allá de las compañías que desarrollan estas tecnologías, al involucrar también a sectores que pueden verse afectados por su utilización.

Los funcionarios que estarán al frente

Trump designó a cuatro funcionarios para dirigir la nueva estructura: Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional; Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

La fuerza, según anunció Trump, reportará directamente al presidente y a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Trump y Susie Wiles recibirán directamente los informes de la Fuerza de Superinteligencia. Foto: Getty Images

El anuncio se suma a las recientes decisiones de Trump sobre esta tecnología. El 29 de septiembre firmó una orden ejecutiva que estableció el uso de “Super Intelligence” y “SI” en lugar de “Artificial Intelligence” y “AI” dentro de las comunicaciones del Ejecutivo federal.

Con la creación de la FSI, la administración Trump incorpora ahora una estructura específica para coordinar las acciones del Gobierno en este campo.