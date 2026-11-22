Hace unos días, comenzó a circular en redes sociales una versión sobre un supuesto apagón mundial que ocurriría el 17 de noviembre y se prolongaría durante aproximadamente 72 horas. La advertencia generó preocupación entre los usuarios, quienes empezaron a preguntarse cuáles serían las consecuencias de una interrupción eléctrica de semejante magnitud.

Sin embargo, se trataba de una falsa alarma que no contaba con ningún respaldo ni confirmación por parte de entidades oficiales.

¿Los Simpson lo predijeron? La inquietante escena que relacionan con el supuesto apagón mundial de este 17 de noviembre

La especulación tomó fuerza en medio de los recientes ciberataques, las constantes interrupciones de algunas plataformas digitales y las fallas en los servicios informáticos que han afectado a distintos países. A esto se sumaron imágenes y supuestas predicciones atribuidas a series animadas como Los Simpson, que alimentaron aún más las versiones sobre un posible colapso mundial.

Otro de los elementos que contribuyó a la confusión fue un anuncio real relacionado con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Comisión Federal de Comunicaciones. El ejercicio tenía como propósito verificar que los canales de comunicación estuvieran preparados para transmitir información urgente ante una situación de emergencia, no anunciar un apagón.

Ante las dudas que surgieron alrededor de este escenario, SEMANA consultó a Rodrigo Álvarez, especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, quien explicó qué podría ocurrir con servicios cotidianos como internet, la telefonía móvil y las operaciones bancarias si se presentara una interrupción eléctrica prolongada.

Imagen de referencia de mujer intentando solucionar los problemas de energía en su casa. Foto: Getty Images

¿Qué pasaría con el internet y las comunicaciones durante un apagón?

Una de las primeras preocupaciones estaría relacionada con la posibilidad de quedarse sin internet o perder la comunicación a través del celular. Aunque podría pensarse que una falla eléctrica dejaría fuera de servicio toda la red mundial, el especialista aclaró que el escenario sería diferente.

“Internet como red global no ‘se cae’. Lo que se pierde es el acceso local. Los routers de las casas dejan de funcionar enseguida. Las antenas de telefonía móvil tienen baterías de respaldo, pero duran unas horas, y a medida que se agotan la cobertura se degrada. Además, como todo el mundo intenta comunicarse al mismo tiempo, las redes que siguen activas se saturan”, explicó.

Esto significa que, aunque la infraestructura principal de internet cuenta con mecanismos para mantenerse operativa durante una emergencia, las personas podrían perder la conexión debido a fallas en los equipos más cercanos. Los grandes centros de datos y los principales nodos de los operadores disponen de generadores eléctricos y sistemas de respaldo, pero estos recursos no garantizan que los hogares puedan seguir conectados.

Imagen de referencia de mujer preocupada tras no tener conexión a internet. Foto: Getty Images

El problema estaría principalmente en los puntos que permiten llevar el servicio hasta los usuarios, como las antenas de telefonía, los equipos instalados en los edificios y los propios routers domésticos. A esto se suma que los móviles también dependen de sus baterías, por lo que su funcionamiento estaría limitado si no es posible recargarlos.

Las consecuencias dependerían, además, del tiempo que durara la interrupción. Un corte de unas pocas horas podría ocasionar dificultades temporales, mientras que una emergencia de varios días aumentaría las posibilidades de perder el acceso a internet, las llamadas y otros servicios digitales.

¿Qué ocurriría con los bancos y los cajeros automáticos?

Otro de los sectores que podría experimentar dificultades sería el financiero. En este punto, es importante distinguir entre el funcionamiento interno de los bancos y los servicios que utilizan los clientes para acceder a su dinero.

De acuerdo con Álvarez, las entidades financieras cuentan con centros de datos, fuentes de energía de respaldo y planes de continuidad para mantener sus operaciones. Por lo tanto, un apagón no significa que el sistema bancario desaparezca ni que los usuarios pierdan el dinero que tienen en sus cuentas.

La dificultad estaría en los canales de acceso. Los cajeros automáticos y los datáfonos de los establecimientos comerciales necesitan electricidad y conexión a internet para funcionar. Si estos servicios dejan de estar disponibles, retirar efectivo o realizar pagos electrónicos podría convertirse en una tarea complicada.

“Los pagos con tarjeta o con apps se vuelven intermitentes o imposibles si no hay red, y el efectivo pasa a ser el medio de pago principal. Algunos comercios con equipos de respaldo pueden seguir operando, pero son la excepción”, afirmó.

Hombre al lado del cajero automático preocupado. Foto: Getty Images

Incluso después de que se restablezca el servicio, podrían presentarse demoras en algunas operaciones, así como transacciones pendientes o movimientos duplicados que posteriormente tendrían que revisarse.

Por esta razón, es recomendable consultar los movimientos directamente en la aplicación o los canales oficiales del banco y desconfiar de mensajes que aprovechen la situación para solicitar información personal o financiera.

Como medida preventiva, también conviene tener una pequeña cantidad de efectivo disponible, mantener el celular cargado y contar con una batería externa. Son precauciones sencillas que pueden facilitar las cosas ante una interrupción inesperada de los servicios.