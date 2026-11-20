Un investigador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic afirmó que utilizó el chatbot Claude, desarrollado por la compañía, para demostrar la hipótesis de Riemann, un problema que los matemáticos no han podido resolver en más de 160 años.

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“Creo que, trabajando con Claude, he descubierto una demostración de la hipótesis de Riemann”, escribió Levent Alpoge en un documento de cuatro páginas.

La afirmación no ha sido verificada de forma independiente y ni ha sido revisada por expertos externos.

Planteada por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, la hipótesis aborda la distribución de los números primos y es considerada, de manera generalizada, como el problema abierto más importante de las matemáticas puras.

“Es un momento monumental en la historia de la humanidad. Creo que es lo más grande que haya ocurrido jamás en matemáticas”, dijo a la AFP Brian Conrey, uno de los principales especialistas en la hipótesis de Riemann.

El problema es considerado, de manera generalizada, como el problema abierto más importante de las matemáticas puras. Foto: Getty Images

“No lo vi venir para nada”, dijo, y agregó que aún no ha visto el manuscrito, solo las conclusiones que Alpoge publicó en su página web, y que había pedido una copia.

“Parece ser muy complicado. No creo que ningún humano estuviera cerca de encontrar esto”, afirmó Conrey.

Horas después del anuncio, el profesor de matemáticas de la Universidad de Stanford Ravi Vakil dijo que un investigador posdoctoral del mismo departamento había enviado de manera independiente una prueba de la hipótesis.

Vakil y el investigador no han respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Foto de referencia de un problema matemático. Foto: Getty Images

La hipótesis es uno de los siete “problemas del milenio” seleccionados por el Instituto de Matemáticas Clay en el año 2000, que ofrece un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de ellos.

Según las normas del instituto, la solución debe publicarse en una revista científica revisada por pares y superar un periodo de escrutinio de dos años.

Alpoge señaló que el método también resuelve una versión más amplia del problema, conocida como la Hipótesis de Riemann Generalizada.

Explicó que, junto con Claude, desarrolló una versión de la demostración en Lean —un lenguaje de programación que permite verificar argumentos matemáticos mediante computadora— y que, por el momento, solo ha hecho pública esa versión.

Claude Foto: Foto: Claude

Un argumento completo por escrito sería extremadamente extenso, comentó, añadiendo que aún no domina todos los aspectos matemáticos implicados y que tiene previsto redactarlo de forma adecuada.

Escepticismo

Alpoge indicó que consultó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar el resultado.

Asimismo, reconoció que el momento elegido para el anuncio podría interpretarse con escepticismo —sin ofrecer más detalles—, aunque probablemente se refería a la histórica salida a bolsa (IPO) de la empresa esta misma semana.

En agosto, Anthropic informó que una versión de Claude, aún no lanzada al público, había logrado una mejora en un resultado matemático relacionado con la Hipótesis de Riemann, aunque subrayó que no se trataba de una demostración completa.

Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios formulada por la AFP.

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Esta afirmación surge dos meses después de que su competidora, OpenAI, anunciara que un modelo de inteligencia artificial había resuelto otro de los “problemas del milenio”, relacionado con las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos.

Los matemáticos observan que la demostración parece correcta, pero aún no ha sido sometida a una revisión exhaustiva.

Alpoge, que trabajó en problemas relacionados con la dinámica de fluidos junto al matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, se vio envuelto en una disputa sobre la atribución de ese trabajo.

OpenAI negó entonces haber actuado de manera indebida.

*Con información de AFP.