Anthropic presentó Claude Fable 5.2, su nueva IA capaz de resolver problemas científicos y desarrollar software

La inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante en actividades que van más allá de la generación de textos, la respuesta a consultas o el resumen de documentos. Las empresas tecnológicas trabajan en el desarrollo de sistemas capaces de asumir tareas complejas, como crear software, participar en investigaciones científicas y resolver problemas matemáticos.

En esa apuesta, Anthropic presentó dos nuevos modelos de su familia Claude: Fable 5.2 y Mythos 5.2. Ambas versiones incorporan mejoras en razonamiento, programación y reconocimiento visual, con el propósito de atender necesidades que requieren mayores capacidades de análisis y procesamiento.

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Sin embargo, aunque comparten avances tecnológicos, no tendrán las mismas condiciones de acceso. Mientras Fable 5.2 estará disponible para el público general, Mythos 5.2 tendrá una distribución restringida y solo podrá ser utilizado por organizaciones que cumplan determinados requisitos.

Los desafíos que superaron los nuevos modelos de Anthropic

Antes de su presentación, las dos herramientas fueron sometidas a diferentes pruebas en las que participaron en proyectos de ingeniería, investigaciones científicas y ejercicios matemáticos.

De acuerdo con la información publicada por Anthropic en su blog oficial, sus ingenieros utilizaron estos modelos para completar migraciones de software que anteriormente consideraban inviables. También reportaron avances en investigaciones sobre física de agujeros negros y robótica.

Uno de los resultados destacados fue la formalización de una demostración matemática relacionada con el Último Teorema de Fermat, un trabajo que se completó en un periodo de 30 horas.

Estas experiencias reflejan el propósito de la compañía de llevar la IA a escenarios profesionales y científicos en los que se necesitan capacidades de razonamiento más avanzadas.

¿Quiénes podrán utilizar Fable 5.2 y Mythos 5.2?

Una de las principales diferencias entre los dos modelos está en su disponibilidad. Fable 5.2 es la versión comercial y cuenta con medidas de protección adicionales en campos como la ciberseguridad y la biología. Estas salvaguardas buscan reducir el riesgo de que sus capacidades sean utilizadas con fines perjudiciales.

Imagen de referencia del logo de Anthropic en el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde su lanzamiento, puede utilizarse a través de las plataformas de Anthropic y de servicios de infraestructura tecnológica como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

Mythos 5.2, en cambio, tendrá un acceso más limitado. Su distribución está reservada para organizaciones que hayan superado los procesos de verificación de los programas de ciberseguridad y ciencias de la vida. Asimismo, determinados clientes empresariales podrán acceder a esta herramienta mediante Claude Security.

En comparación con sus versiones anteriores, los nuevos modelos pueden generar respuestas de texto hasta un 30 % más rápido y ofrecen una comunicación más clara.

En cuanto a los costos, Anthropic estableció una tarifa estándar de 8 dólares (aproximadamente 24.000 pesos colombianos) por cada millón de tokens de entrada y 40 dólares (cerca de 132.000 pesos colombianos) por cada millón de tokens de salida.

Para quienes necesitan obtener resultados en menos tiempo, la compañía habilitó una modalidad rápida opcional que permite generar tokens hasta 2,5 veces más rápido. No obstante, esta alternativa tiene un costo adicional, pues duplica la tarifa habitual.

Imagen de referencia del logo de Claude Fable. Foto: NurPhoto via Getty Images

La opción está disponible en Claude Code, la plataforma de Claude y algunos servicios de Google Cloud y Microsoft Foundry. En el caso de Mythos 5.2, su utilización continúa limitada a las organizaciones autorizadas.

Por otra parte, los suscriptores de los planes Pro y Team tendrán condiciones especiales para probar Fable 5.2. Hasta el 16 de noviembre, el modelo estará incluido dentro de sus límites semanales de uso, con una cobertura de hasta el 50 % de estos. Además, podrán recibir entre uno y tres reinicios de uso, según el tiempo que lleven vinculados a la plataforma.