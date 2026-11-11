Llamadas que cuelgan apenas contesta: lo que expertos recomiendan hacer para que no lo vuelvan a molestar

¿Le ha pasado que recibe una llamada, contesta y, justo en ese momento, la comunicación se corta? Esta es una situación frecuente entre los usuarios de teléfonos móviles y puede ocurrir mientras duermen, trabajan, estudian o realizan cualquier otra actividad cotidiana.

Además de generar molestias, estas llamadas despiertan dudas sobre quién está detrás y cuál es el propósito de comunicarse para después colgar.

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Aunque muchas personas prefieren no contestar números desconocidos, otras lo hacen por curiosidad o porque creen que podría tratarse de una llamada importante, un pedido que están esperando o alguien conocido.

Sin embargo, no todas estas comunicaciones tienen buenas intenciones. En algunos casos, pueden estar relacionadas con prácticas de telemercadeo y, en otros, con estrategias utilizadas por ciberdelincuentes para identificar posibles víctimas.

Una de las explicaciones más comunes está relacionada con las llamadas automatizadas o robocalls. Se trata de sistemas que marcan múltiples números al mismo tiempo y que, cuando alguien responde, pueden no contar con un agente disponible para atender la comunicación. Esto provoca que la llamada termine abruptamente.

Imagen de referencia de mujer contestando llamada desconocida. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

En otros casos, estos mecanismos se utilizan para comprobar qué líneas telefónicas están activas. Cuando una persona contesta, el sistema puede registrar que el número está en funcionamiento y que hay alguien dispuesto a responder.

Esta información puede aprovecharse para organizar futuras campañas comerciales o, si llega a manos de delincuentes, identificar posibles objetivos para cometer fraudes.

A este tipo de prácticas también se pueden sumar técnicas como el spoofing, que consiste en falsificar la identificación de una llamada para hacerla parecer proveniente de un número legítimo o de una entidad reconocida. De esta manera, los atacantes buscan generar confianza y conseguir que las personas contesten o devuelvan la comunicación.

El propósito de estas estrategias puede ser obtener datos personales, contraseñas e información bancaria, distribuir programas maliciosos o facilitar otros tipos de engaño.

Para conseguirlo, los criminales suelen recurrir a la manipulación psicológica y aprovechar emociones como el miedo, la urgencia o la confianza que despiertan instituciones conocidas.

Imagen de referencia de una llamada spam. Foto: GEMINI

Para reducir los riesgos, se recomienda evitar devolver llamadas perdidas de números desconocidos, utilizar aplicaciones o herramientas que permitan identificar y bloquear comunicaciones sospechosas y activar los filtros de llamadas disponibles en el celular.

En Colombia, otra alternativa es inscribir el número telefónico en el Registro de Números Excluidos (RNE) de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), un mecanismo que permite solicitar la exclusión de llamadas y mensajes con fines comerciales y publicitarios.