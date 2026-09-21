Cuidado con estas llamadas: Superfinanciera no ofrece créditos ni tarjetas

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) alertó a la ciudadanía sobre llamadas telefónicas en las que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer supuestos créditos, tarjetas y otros productos financieros.

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La entidad reiteró que no ofrece, tramita ni gestiona productos de crédito o ahorro, por lo que pidió a las personas abstenerse de entregar información personal o financiera durante este tipo de llamadas.

Entre las recomendaciones, la Superfinanciera señaló que no se debe entregar, depositar, girar, consignar ni transferir dinero como requisito para el desembolso de un crédito, especialmente cuando el pago es solicitado a favor de personas naturales.

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También pidió no suministrar datos como números de cuenta, claves o saldos, ni realizar trámites durante llamadas de este tipo. La entidad recomendó desconfiar de ofertas de préstamos que lleguen por canales telefónicos, sin cumplir mayores requisitos.

La alerta hace parte de las advertencias que la SFC ha emitido frente a personas que utilizan el nombre de la entidad para intentar obtener dinero o información de los ciudadanos.