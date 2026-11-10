Junto al nuevo tráiler, GTA 6 rompe récord histórico en PlayStation: Sony explicó por qué sería “mejor en PS5″

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está cada vez más cerca y la expectativa de los jugadores ya se refleja en las cifras de reservas. PlayStation confirmó que el videojuego alcanzó un récord histórico en su tienda digital, mientras presentó un nuevo video promocional en el que muestra algunas de las características que tendrá en sus consolas.

GTA VI ya se puede descargar antes de su estreno: estos son los requisitos y la fecha para empezar a jugar

La compañía también aprovechó el anuncio para revelar detalles sobre el funcionamiento del título en PS5 y PS5 Pro, dos versiones que tendrán diferencias en el apartado gráfico. Uno de los datos que más llamó la atención fue la decisión de Rockstar Games de apuntar a una velocidad de 30 fotogramas por segundo.

El nuevo tráiler acompaña el anuncio de un récord

El anuncio llegó acompañado de un nuevo video promocional que tiene como banda sonora la canción “Blood in Your Eyes”, de la cantante Tove Lo, incluida en el álbum de Grand Theft Auto VI. El material muestra nuevas imágenes de los protagonistas Jason y Lucía, así como escenas de acción, persecuciones y momentos de entretenimiento en Vice City.

Sin embargo, el récord de reservas fue uno de los anuncios centrales. Tim Turi, gerente de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, explicó en el blog oficial de PlayStation: “Grand Theft Auto VI ya es el juego más reservado de la historia de PlayStation Store”.

El ejecutivo también explicó la decisión de adelantar las descargas: “Nos hemos unido con Rockstar Games para permitirles a los jugadores empezar la precarga del juego nueve días antes para que puedan jugarlo el día del lanzamiento”.

La descarga anticipada está disponible desde el 10 de noviembre para quienes compraron la edición digital. Los compradores de la versión física que incluye un código también podrán iniciar el proceso cuando reciban y activen ese código.

Rockstar revela a cuántos FPS funcionará GTA VI

Otro de los detalles que generó interés fue la información sobre el rendimiento del videojuego. Rockstar Games confirmó que GTA VI tendrá como objetivo alcanzar los 30 fotogramas por segundo (FPS), una medida que indica cuántas imágenes aparecen en pantalla cada segundo.

La compañía justificó esta decisión por las características del mundo abierto que construyó para esta entrega. En su comunicado oficial, explicó que el título fue desarrollado desde cero para las consolas actuales y que busca llevar ambas plataformas al límite de sus capacidades.

Rockstar señaló que su propósito es dar vida al “vasto y rico mundo de Leonida”, sin sacrificar “la densidad y la fidelidad visual de todos sus entornos y habitantes”.

¿Qué tendrá de diferente GTA VI en PS5 Pro?

PlayStation también destacó las funciones que estarán disponibles en sus consolas. En PS5, el videojuego aprovechará el control DualSense, que incorpora vibraciones que reaccionan a lo que sucede en pantalla y gatillos que ofrecen distintos niveles de resistencia.

A esto se suman el sonido espacial Tempest 3D Audio y tiempos de carga mejorados mediante el almacenamiento SSD de la consola.

GTA 6 aprovechará las funciones del control DualSense y tendrá mejoras gráficas en PS5 Pro. Foto: Rockstar Games

La PS5 Pro tendrá ventajas adicionales: mayor claridad de imagen mediante PSSR, una tecnología que mejora la resolución de las imágenes, y sombras con trazado de rayos, un sistema que permite representar la iluminación y las sombras con mayor realismo.

El lanzamiento mundial de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026, con disponibilidad escalonada a medida que cada país llegue a la medianoche.