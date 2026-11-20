¿Le ha pasado que recibe una llamada de un número desconocido en cualquier momento del día y, justo cuando contesta, cuelgan sin decir una sola palabra? Esta situación se ha vuelto cada vez más frecuente. Sin embargo, más allá de la molestia que puede generar al interrumpir sus actividades cotidianas, lo cierto es que este tipo de comunicaciones podría esconder algo más.

Este es el mensaje que nunca debe responder: la estafa que estaría dejando cuentas bancarias sin un peso

Aunque algunas de estas comunicaciones pueden estar relacionadas con prácticas de telemercadeo, otras no tienen buenas intenciones y podrían formar parte de estrategias utilizadas por ciberdelincuentes para identificar a posibles víctimas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por La República, Daniel Fernando Cortés, cofundador de Ethos EBS, señaló que el origen de estas llamadas está relacionado con el manejo de bases de datos que distintas empresas comparten, comercializan o crean mediante procesos automatizados para llegar a posibles clientes, en ocasiones sin respetar plenamente las normas de protección de datos personales.

Llamadas spam en Colombia crecieron 21 % en el primer semestre y el país está entre los más afectados del mundo Foto: GEMINI

Una de las reacciones que puede parecer una respuesta rápida es colgar o bloquear estos números, pero no siempre garantiza que las llamadas dejen de llegar. Por fortuna, existe una alternativa legal y gratuita que permite limitar considerablemente este tipo de comunicaciones comerciales no deseadas.

Frente a esta situación, es importante poner en práctica ciertas recomendaciones de seguridad puede ayudar a prevenir posibles fraudes y reducir las molestias ocasionadas por la recepción constante de llamadas masivas.

Las llamadas spam se han convertido en una de las mayores molestias para los usuarios. Foto: Getty Images

“Estar alerta y conocer como operan estos los delincuentes nos permite entre todos cerrarle el paso a estos sujetos, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, alertó César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.

¿Cómo frenar las molestas llamadas ‘spam’?

Una de las alternativas para reducir este tipo de comunicaciones es inscribir el número telefónico en el Registro de Números Excluidos (RNE), una herramienta que permite limitar la recepción de llamadas y mensajes con fines comerciales por parte de las empresas que están obligadas a consultar y respetar esta base de datos.

Los expertos advierten que los delincuentes podrían grabar esta respuesta y utilizarla para simular una autorización. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Por otro lado, según información publicada por La Voz de Galicia, contestar este tipo de llamadas con un simple “sí” también puede representar un riesgo. Los expertos advierten que los delincuentes podrían grabar esta respuesta y utilizarla para simular una autorización.

Al respecto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) señaló que esta palabra puede convertirse en una puerta de entrada a diferentes problemas de seguridad. En modalidades de fraude más elaboradas, los ciberdelincuentes pueden editar, recortar o reutilizar fragmentos de audio para hacerlos pasar por respuestas legítimas en sistemas de verificación por voz.