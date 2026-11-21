SEMANA: Dos años ya de su noticiero digital, batiendo récords y con un crecimiento constante. ¿Cómo se siente?

LUIS CARLOS VÉLEZ: Estoy muy contento. Ciento por ciento digital, ciento por ciento independiente, que creo que es una de las cualidades que tiene este informativo y una de las razones por las cuales la gente nos está acompañando en esta iniciativa.

SEMANA: Cuando usted dice totalmente independiente, ¿es que no hay pauta?

L.V.: Sí recibimos pauta comercial de clientes corporativos y empresas que desde el principio nos están acompañando, pero no recibimos ningún tipo de pauta de gobiernos nacionales ni locales. Y cuando digo ciento por ciento independiente, es que lo que ve al aire es lo que soy yo y el equipo. Acá respondemos única y exclusivamente a la gente, que es nuestro jefe, porque la única manera en que se mide esto es en views y en la aceptación de la gente.

Luis Carlos Vélez dice que reciben pauta comercial de clientes corporativos y empresas que desde el principio los están acompañando. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

SEMANA: Y ya tiene más de 360.000 suscriptores en YouTube…

L.V.: Esto realmente es un trabajo en equipo; esto no es un ejercicio de casualidad. Nosotros nos hemos puesto la tarea de hacer esto de la misma manera en que haríamos cualquier otro tipo de trabajo. Es un compromiso diario, incluso de días festivos. Somos un equipo que tiene periodistas, que tiene productores, que tiene especialistas en diferentes materias.

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

SEMANA: ¿En algún momento tuvo temor de irse a la era digital?

L.V.: Yo entré a la era digital de pura casualidad. Cuando se termina la relación con RCN, con La FM, pues el siguiente paso era apostarle a algo que yo sentía hacía rato que era necesario hacerlo. Yo tenía esa inquietud ya hacía algunos años, siguiendo la evolución de los medios, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Megyn Kelly, con Tucker Carlson, con las figuras más grandes de los medios tradicionales en Estados Unidos que ahora están en digital, principalmente en YouTube, con iniciativas que son directamente para la gente. Yo tenía ese temor, pero estaba muy cómodo haciendo lo que estaba haciendo en radio en Colombia. Y cuando salgo de RCN, me da pie a apostarle a esta alternativa e irla construyendo. Empecé en el salón comunal de mi casa, después pasé a la cocina de mi apartamento y ahora tenemos un estudio en Miami con una producción en Colombia y una producción acá en Estados Unidos.

SEMANA: ¿Y en algún momento algún colega de esos mala leche le dijo: “Oiga, Luis Carlos, eso no va para ningún lado”?

L.V.: No me lo dijeron directamente, pero estoy seguro de que muchos pensaron que esto no iba a funcionar. Ahora, también tengo que decir que los colegas con los que yo hablo, que son inmensamente queridos y amables, ven esto con mucha admiración, porque ellos también se dan cuenta, y seguramente lo han intentado, de la dificultad que trae esto de traer gente y que la gente te mire constantemente. Nosotros hacemos más de 200.000 views diarios solamente en el noticiero en vivo. En términos de concurrentes, llegamos a los números más altos del horario en el cual estamos por encima de otro medio tradicional que incluso se transmite en YouTube. Nunca en mi vida profesional había sentido una repercusión tan grande como la que siento actualmente con lo que hago en Vélez por la mañana. Y para mí eso es inmensamente grande; me da gran satisfacción lo que hemos logrado. Y cuando digo hemos, también tengo que agradecer al equipo de trabajo que está conmigo desde el día uno, tanto de producción, editorialistas e invitados. Las empresas que forman parte de los patrocinadores de Vélez por la mañana y mi papá (Carlos Antonio Vélez), que desde el día uno dijo: “Yo lo acompaño en esa vaina”.

Luis Carlos Vélez asegura que lo que se ve hacia adelante es digital, inteligencia artificial y agentes. Foto: Catalina Olaya

SEMANA: ¿Cómo es trabajar con el papá? Usted es el jefe de su papá…

L.V.: No, él tiene independencia absoluta editorial en lo que dice. Con mi papá ya tenía la oportunidad de trabajar. Es extraordinario. En esto mi papá ha ido también aprendiendo; hemos venido aprendiendo los dos. Él también abrió su canal, que es un hijo del nuestro, que se llama Palabras mayores más, porque entendemos todos que la era digital es el presente y es el futuro. Es la manera en que la gente se informa; la gente está pegada al teléfono celular, quiere información diferente con un valor agregado diferente.

SEMANA: Hay muchos jóvenes a punto de salir de la universidad formados como periodistas. ¿La era digital es el presente y el futuro de los comunicadores?

L.V.: Sin ninguna duda. Para nadie es un secreto que los medios tradicionales, todos sin excepción, están en contracción hace mucho rato. Lo que vemos hacia adelante es digital, inteligencia artificial, agentes. Siempre he pensado que uno tiene que trabajar pensando hacia dónde va la pelota y no hacia dónde está. Porque si usted encamina su carrera hacia donde está la pelota, de aquí a que la alcance, la pelota ya se movió. La pelota está donde estamos nosotros en este momento, en YouTube, en Instagram o Facebook. Ahí está hoy, pero no va a estar ahí mañana. Si yo fuera estudiante, estaría pensando a dónde va la pelota, que ese es el ejercicio que nosotros hacemos todos los días. ¿Cuál es el valor agregado del storytelling, de la manera en que yo cuento la historia? ¿Qué es lo que realmente está buscando la gente en la noticia?