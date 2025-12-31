Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Luis Carlos Vélez se sumó a las miles de reacciones que produjo el fin de la reconocida emisora Antena 2, misma que durante décadas acompañó a los colombianos con información deportiva. Su padre, Carlos Antonio Vélez, fue una de las voces que marcó el rumbo de dicha frecuencia.

Por medio de su cuenta de X, Vélez publicó un extenso mensaje con apartados emotivos y un repaso de lo que fue Antena 2. De hecho, aclaró en sus líneas que creció en las cabinas de dicha emisora, mientras su padre se encargaba de informar al país con las noticias deportivas más relevantes a nivel nacional e internacional.

“Recuerdo como si fuera ayer cuando mi papá nos contó que empezaría un nuevo proyecto laboral”

Los últimos segundos al aire de Antena 2 se dieron en la madrugada de este miércoles, 31 de diciembre de 2025. Los oyentes reportaron, por redes sociales, que se escuchó la canción ‘Amigo’, de Roberto Carlos, y luego, todo quedó estático.

Aunque ese haya sido el último instante de Antena 2 al aire, Luis Carlos Vélez recuerda con alegría cómo fue ese largo trayecto de 37 años en la radio colombiana.

“Recuerdo como si fuera ayer, cuando mi papá nos contó que empezaría un nuevo proyecto laboral: una cadena de radio nacional dedicada totalmente al deporte, respaldada por lo último en conexiones satelitales e ideada por uno de los titanes de la radio: Jairo Tobón de la Roche”, afirma Vélez.

Y ahí dio paso a los recuerdos, mismos que lo hacen resaltar la figura de Carlos Antonio Vélez como personaje indispensable en el desarrollo de Antena 2: “Tengo el privilegio de decir que me crie en la cabina de Antena 2 en Bogotá y en la del estadio El Campín. Durante años observé en silencio cómo se hacían las noticias y aprendí detalles técnicos que solo se descubren cuando el mago muestra los trucos que esconde debajo del sombrero”.

Y desde esa misma emotividad, Luis Carlos nombró a esas otras figuras que marcaron al deporte nacional con información desde los micrófonos de Antena 2: “Paché Andrade, Jorge Eliécer Torres, el emperador Marco Antonio y, cómo no, el Rey Mosquera. También cierro los ojos y veo la letra nítida y ordenada del ‘Bocha’ Giménez”.

Finalmente, y tras un repaso magistral que involucra a sus lectores a sentir aquello que transmitió Antena 2 durante 37 años, una reflexión: “Los medios han evolucionado a una velocidad extraordinaria. Eso trae retos, transformaciones y despedidas como esta. Pero Antena 2 no está muerta. Vive en el corazón de muchos que crecimos escuchándola y de otros, como yo, que la disfrutamos como un segundo hogar”.