Deportes

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

El reconocido presentador usó sus redes sociales para resaltar la labor de su padre, Carlos Antonio Vélez, pero también de aquellos que hicieron historia detrás de los micrófonos de Antena 2.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 8:56 p. m.
Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje por el cierre de Antena 2. Por supuesto, incluyó líneas a su padre, Carlos Antonio; voz icónica.
Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje por el cierre de Antena 2. Por supuesto, incluyó líneas a su padre, Carlos Antonio; voz icónica. Foto: Izq: Instagram - @luvelez / Der: Logo oficial Antena 2.

Luis Carlos Vélez se sumó a las miles de reacciones que produjo el fin de la reconocida emisora Antena 2, misma que durante décadas acompañó a los colombianos con información deportiva. Su padre, Carlos Antonio Vélez, fue una de las voces que marcó el rumbo de dicha frecuencia.

Por medio de su cuenta de X, Vélez publicó un extenso mensaje con apartados emotivos y un repaso de lo que fue Antena 2. De hecho, aclaró en sus líneas que creció en las cabinas de dicha emisora, mientras su padre se encargaba de informar al país con las noticias deportivas más relevantes a nivel nacional e internacional.

“Recuerdo como si fuera ayer cuando mi papá nos contó que empezaría un nuevo proyecto laboral”

Los últimos segundos al aire de Antena 2 se dieron en la madrugada de este miércoles, 31 de diciembre de 2025. Los oyentes reportaron, por redes sociales, que se escuchó la canción ‘Amigo’, de Roberto Carlos, y luego, todo quedó estático.

Aunque ese haya sido el último instante de Antena 2 al aire, Luis Carlos Vélez recuerda con alegría cómo fue ese largo trayecto de 37 años en la radio colombiana.

Deportes

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Deportes

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Deportes

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Deportes

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Deportes

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Deportes

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Deportes

Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

Mundo

Colombiano relata abandono tras ser detenido por ICE. Estuvo dos meses sin respuesta del Gobierno de Gustavo Petro

Política

La doctrina americana que se usó… y la que se ignoró

Noticias Estados Unidos

Gustavo Petro no deja que Trump deporte a los colombianos, pero tampoco va por ellos. La estremecedora entrevista de Luis Carlos Vélez

“Recuerdo como si fuera ayer, cuando mi papá nos contó que empezaría un nuevo proyecto laboral: una cadena de radio nacional dedicada totalmente al deporte, respaldada por lo último en conexiones satelitales e ideada por uno de los titanes de la radio: Jairo Tobón de la Roche”, afirma Vélez.

Y ahí dio paso a los recuerdos, mismos que lo hacen resaltar la figura de Carlos Antonio Vélez como personaje indispensable en el desarrollo de Antena 2: “Tengo el privilegio de decir que me crie en la cabina de Antena 2 en Bogotá y en la del estadio El Campín. Durante años observé en silencio cómo se hacían las noticias y aprendí detalles técnicos que solo se descubren cuando el mago muestra los trucos que esconde debajo del sombrero”.

Y desde esa misma emotividad, Luis Carlos nombró a esas otras figuras que marcaron al deporte nacional con información desde los micrófonos de Antena 2: “Paché Andrade, Jorge Eliécer Torres, el emperador Marco Antonio y, cómo no, el Rey Mosquera. También cierro los ojos y veo la letra nítida y ordenada del ‘Bocha’ Giménez”.

Finalmente, y tras un repaso magistral que involucra a sus lectores a sentir aquello que transmitió Antena 2 durante 37 años, una reflexión: “Los medios han evolucionado a una velocidad extraordinaria. Eso trae retos, transformaciones y despedidas como esta. Pero Antena 2 no está muerta. Vive en el corazón de muchos que crecimos escuchándola y de otros, como yo, que la disfrutamos como un segundo hogar”.

Más de Deportes

Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Argelia contra Guinea Ecuatorial.

Argelia avisa a Marruecos y Egipto; Costa de Marfil remonta para ser líder: así quedaron los octavos de la Copa África

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Cristiano Ronaldo con Al Nassr.

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje por el cierre de Antena 2. Por supuesto, incluyó líneas a su padre, Carlos Antonio; voz icónica.

Luis Carlos Vélez y un emotivo mensaje tras el cierre de la emisora donde trabajó su padre, Carlos Antonio: “Me crie en Antena 2”

Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025

La publicación con la que Bayern Múnich despidió a Luis Díaz y el 2025: “Nunca vamos a superar”

Sebastián Villa una de las principales figuras de Independiente Rivadavia en el fútbol argentino.

Primera oferta millonaria por Sebastián Villa: filtran equipo que la hizo y respuesta dada

Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos.

Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

VILLARREAL, SPAIN - DECEMBER 21: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates after scoring their side's second goal with his teammates during the LaLiga EA Sports match between Villarreal CF and FC Barcelona at Estadio de la Ceramica on December 21, 2025 in Villarreal, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best en 2025. Última edición desde su concepción en 2017.

Fifa partió la historia del premio The Best en dos: no será el mismo tras decisión final para 2026

Noticias Destacadas