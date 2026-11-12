Alerta por llamadas desconocidas desde este prefijo: expertos advierten qué hacer para evitar que lo sigan molestando

¿Le ha pasado que, durante el día, recibe llamadas de números con prefijos de otros países y, justo cuando contesta, la comunicación se corta? Aunque parece una situación inofensiva y bastante frecuente, lo cierto es que detrás de estas llamadas puede esconderse una modalidad de estafa que muchas personas desconocen.

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Sin embargo, aunque es común que se asocien automáticamente ciertos prefijos, como el 400, con posibles estafas, recibir una comunicación de este tipo no significa necesariamente que exista una intención fraudulenta detrás.

De hecho, es normal que ante estas llamadas, algunas personas prefieran ignorar los números desconocidos, mientras que otras decidan contestar por curiosidad o ante la posibilidad de que se trate de un pedido pendiente, una llamada importante o alguien conocido.

Llamadas spam en Colombia crecieron 21 % en el primer semestre y el país está entre los más afectados del mundo Foto: GEMINI

¿Cómo identificar estas llamadas con facilidad?

Pero, ¿cómo saber si se trata de prácticas de telemercadeo o de estrategias utilizadas por ciberdelincuentes para identificar posibles víctimas? En países como España, el Gobierno puso en marcha una medida para combatir las estafas telefónicas y reducir las llamadas comerciales no deseadas.

A través del Plan antiestafas telefónicas y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), estableció que las empresas deberán utilizar el prefijo 400 para realizar llamadas comerciales, de manera que los usuarios puedan reconocerlas fácilmente antes de contestar.

Las llamadas spam se han convertido en una de las mayores molestias para los usuarios. Foto: Getty Images

La iniciativa busca evitar una situación bastante común: recibir una llamada desde un número móvil convencional, contestar pensando que se trata de un familiar, un amigo o alguien conocido y descubrir que, en realidad, es una empresa que intenta ofrecer algún producto o servicio. Así lo explicó Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, al señalar que, con este cambio, “todos podremos identificar si es comercial”.

Para garantizar que la medida se cumpla, los operadores telefónicos tendrán la responsabilidad de bloquear las llamadas comerciales que no utilicen el prefijo 400. De esta forma, se busca que los usuarios tengan mayor claridad sobre quién los está contactando y puedan decidir si desean responder o, por el contrario, dejar que la llamada pase.

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Sin embargo, la normativa también contempla algunas excepciones que podrían generar confusión. Las llamadas de atención al cliente de empresas con las que una persona ya tiene contratado un servicio, como las compañías de telefonía o electricidad, podrán seguir realizándose desde sus números habituales.

Esto deja abierta la posibilidad de que algunas empresas utilicen ese contacto como una oportunidad para ofrecer nuevos productos o servicios sin que el usuario pueda identificar desde el principio su verdadera intención.

Las constantes llamadas promocionales impulsan el uso de herramientas para evitarlas. Foto: Getty Images

Por su parte, en Colombia, una alternativa es inscribir el número telefónico en el Registro de Números Excluidos (RNE) de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), un mecanismo que permite solicitar la exclusión de llamadas y mensajes con fines comerciales y publicitarios.