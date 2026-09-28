Pilas con esta peligrosa llamada que está llegando a los celulares: contestarla podría terminar en un millonario fraude

Aunque las aplicaciones de mensajería se han consolidado como una de las formas de comunicación más utilizadas, las llamadas telefónicas siguen siendo la opción preferida para muchas personas por la cercanía e inmediatez que ofrecen.

Sonó el celular, contestó y nadie habló: el truco que recomiendan para dejar de recibir tantas llamadas spam en el día

Hablar por teléfono permite resolver asuntos importantes en pocos minutos, aclarar dudas, tomar decisiones o expresar emociones sin necesidad de intercambiar decenas de mensajes. Esa rapidez resulta especialmente útil en situaciones urgentes, cuando se necesita una respuesta inmediata.

Sin embargo, esta forma de comunicación también se ha convertido en un blanco para los ciberdelincuentes, que han perfeccionado distintas modalidades de fraude. Una de las más comunes es la suplantación de identidad en las llamadas, conocida como neighbor spoofing.

El truco con el que los delincuentes hacen que una llamada parezca confiable

De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), esta práctica consiste en falsificar el número que aparece en la pantalla del teléfono para que tenga el mismo indicativo de la ciudad de la víctima o incluso parezca pertenecer a un banco, una empresa reconocida o una entidad pública. Al ver un número aparentemente familiar, aumentan las probabilidades de que el usuario responda.

Mujer hablando por celular frente al computador. Foto: Getty Images

Una vez logran establecer contacto, los estafadores recurren a historias convincentes para generar presión. Es habitual que aseguren que existe un problema con una cuenta, un pago pendiente o una supuesta verificación de datos, con el fin de obtener información confidencial o convencer a la víctima de realizar una transferencia de dinero.

El peligro no termina cuando finaliza la llamada. La información obtenida puede utilizarse después para acceder de forma indebida a cuentas, cometer suplantaciones de identidad o ejecutar nuevas estafas dirigidas contra la misma persona.

Por esa razón, los expertos en seguridad recomiendan desconfiar de cualquier llamada inesperada que solicite datos personales o financieros y comprobar siempre la autenticidad del contacto a través de los canales oficiales de la entidad que supuestamente está llamando.

Mujer enojada mientras grita por el teléfono. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En la práctica, la mejor defensa es actuar con cautela. Se recomienda no responder llamadas de números desconocidos o colgar de inmediato si quien llama pide información sensible, solicita pulsar algún botón o insiste en que se actúe con urgencia.

También es aconsejable evitar responder preguntas que puedan confirmar información, especialmente aquellas que buscan obtener un “sí” o un “no”, y contactar directamente a la empresa o entidad por sus canales oficiales antes de compartir datos o realizar cualquier pago.