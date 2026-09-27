Experto advirtió cómo la inteligencia artificial podría cambiar por completo a los seres humanos: “El mayor riesgo que veo”

El papel de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad se ha convertido en uno de los temas de mayor debate en los últimos días. Mientras esta tecnología gana terreno en ámbitos como el trabajo, la comunicación y la vida cotidiana, también crecen las advertencias de expertos sobre los riesgos que podría representar.

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Una de las voces que encendió la conversación fue la de Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, reconocido por sus investigaciones y teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre. A través de su cuenta de X compartió una reflexión sobre lo que, a su juicio, constituye la mayor amenaza de la IA.

“El mayor riesgo que veo es el efecto que la IA tendrá en los humanos. La única manera de lograr la paz planetaria es reconociendo la humanidad en cada uno de nosotros”.

Con esa afirmación, Loeb plantea que el problema no radica únicamente en el desarrollo de la tecnología, sino en la forma en que podría transformar las relaciones entre las personas. Según su visión, si la inteligencia artificial influye cada vez más en las decisiones, el trabajo y las interacciones diarias, existe el riesgo de que la empatía se debilite y las personas comiencen a deshumanizar a quienes las rodean.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Foto: Getty Images

Para el científico, preservar el respeto, la dignidad y la comprensión hacia los demás será fundamental en un mundo marcado por los avances tecnológicos.

Más adelante reforzó su advertencia con un mensaje aún más contundente.

“Lo que se ve con la IA es que las personas se vuelven adictas a las pantallas digitales y pierden la conexión con otras personas. Los niños pequeños se están conectando emocionalmente con bots de IA y pasan menos tiempo con personas reales. Cuando pasas menos tiempo con personas, pierdes parte de tu humanidad. Lo que está haciendo la IA es robarnos nuestra humanidad. Ese es el mayor riesgo”.

La ONU también pidió una regulación urgente

Las preocupaciones sobre la IA no provienen únicamente del ámbito académico. Hace pocos días, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió acelerar la creación de un sistema de gobernanza para esta tecnología al advertir que los modelos más avanzados podrían llegar a representar un riesgo existencial para la humanidad.

Persona usando inteligencia artificial en el computador. Foto: Getty Images

Durante una sesión en Ginebra, Türk señaló que una inteligencia artificial capaz de escapar de los controles o manipular a sus propios desarrolladores tendría un poder sin precedentes. Además, cuestionó que el desarrollo de estos sistemas esté concentrado en un reducido número de empresas y alertó sobre capacidades que ya muestran algunos modelos, como mentir, diseñar estrategias o recurrir a amenazas para intentar cumplir determinados objetivos.

En medio de su acelerado avance, las advertencias de expertos y organismos internacionales mantienen abierto el debate sobre cómo aprovechar sus beneficios sin perder de vista los desafíos éticos y sociales que plantea su expansión.