El papel higiénico se despide: la innovadora tecnología que transformaría para siempre los baños del hogar

A medida que la tecnología avanza, también cambian las necesidades de las personas. Cada vez son más quienes buscan soluciones prácticas que simplifiquen las tareas cotidianas y hagan más cómodo el día a día, incluso en espacios del hogar que tradicionalmente no estaban asociados con la innovación.

El aparato eléctrico que permanece conectado las 24 horas, pero recomiendan desenchufar durante la noche

Durante años, la cocina ha concentrado buena parte de los electrodomésticos diseñados para facilitar la limpieza, conservar los alimentos y agilizar su preparación. Sin embargo, el baño también ha comenzado a incorporar dispositivos con funciones avanzadas, entre ellos los inodoros inteligentes, una alternativa que incluso podría reducir la dependencia del papel higiénico.

¿Qué son los inodoros inteligentes y cómo funcionan?

Estos equipos cumplen un papel importante en la higiene personal y ya no se limitan a las viviendas, sino que también se utilizan en hoteles y edificios comerciales.

La marca especializada Snotor explica que un inodoro inteligente integra tecnología y automatización para ofrecer mayor comodidad, higiene y eficiencia.

Entre sus principales funciones está la descarga automática mediante sensores, que permite un uso sin contacto; asientos calefactados con temperatura regulable; sistemas de limpieza con agua caliente y diferentes modos de lavado mediante boquillas ajustables; y desodorización automática para ayudar a mantener el ambiente libre de olores.

Muestra de referencia de un inodoro inteligente. Foto: Getty Images

Gracias a estas características, se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan alternativas al uso tradicional del papel higiénico.

Estos dispositivos también incorporan secado automático, lo que disminuye la necesidad de utilizar toallas de papel, además de sistemas de descarga regulable que ayudan a reducir el consumo de agua y los costos asociados. A esto se suman materiales antibacterianos y acabados resistentes al moho, diseñados para mejorar la higiene y minimizar el riesgo de contaminación.

Qué tener en cuenta antes de instalar uno

Más allá de sus funciones, la instalación es un aspecto clave. Antes de adquirir uno, es importante verificar que el baño tenga el espacio suficiente, así como la presión de agua y el suministro eléctrico que requieren estos equipos, dado que no todas las casas están preparadas para instalarlos sin realizar adecuaciones.

Casa con tecnología avanzada que permite controlar todo desde la pantalla. Foto: Getty Images

El costo a largo plazo también merece atención. Aunque la inversión inicial suele ser mayor que la de un inodoro convencional, conviene evaluar el consumo de agua y energía, la facilidad de limpieza y el mantenimiento que demandará con el paso del tiempo.

Tener en cuenta estos factores permite elegir un modelo que no solo destaque por su tecnología, sino que también ofrezca una experiencia de uso más cómoda y un funcionamiento eficiente a largo plazo.