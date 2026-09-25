El error silencioso al conectar el HDMI al televisor que puede hacer que la imagen se vea peor

Durante años, al comprar un televisor, muchas personas se fijaban primero en el tamaño o en el precio. Hoy esa decisión ha cambiado. La calidad de imagen se convirtió en uno de los aspectos más importantes, impulsada por el auge de las plataformas de streaming, los videojuegos y las transmisiones deportivas en alta resolución.

Antes de comprar pilas nuevas, un detalle casi invisible podría estar impidiendo que el control del TV funcione correctamente

La evolución de esta tecnología ha hecho que la diferencia entre un televisor básico y uno con mejores prestaciones sea mucho más evidente. Colores más vivos, mayor brillo, negros más profundos y un mejor nivel de detalle transforman la experiencia al ver películas, series o partidos de fútbol.

Sin embargo, cuando la imagen pierde nitidez, aparecen cortes durante la reproducción o un contenido deja de mostrarse en 4K, muchas personas creen que el problema está en la pantalla. En realidad, el origen puede ser mucho más simple: la conexión HDMI.

Aunque suele pasar desapercibido, este puerto es el encargado de transmitir el video y el audio desde dispositivos como consolas, reproductores, decodificadores o computadores. Por eso, un error al elegir el puerto o el cable adecuado puede impedir que el equipo muestre todo su potencial.

Mujer sorprendida mientras ve televisión. Foto: Getty Images

El error que puede limitar la calidad de imagen

Según Computer Hoy, una de las fallas está en conectar el dispositivo a un puerto HDMI que no ofrece las funciones necesarias para aprovechar la resolución, la tasa de refresco o las tecnologías más recientes del TV.

Usar la entrada equivocada puede traducirse en colores menos intensos, un HDR con menor impacto, una imagen menos fluida o la pérdida de funciones como el 4K a altas tasas de refresco y el audio de mayor calidad.

Estas son las principales versiones de HDMI:

HDMI 1.4: Admite hasta 4K a 30 Hz y es la opción más limitada.

Admite hasta 4K a 30 Hz y es la opción más limitada. HDMI 2.0: Permite 4K a 60 Hz con HDR, suficiente para la mayoría de dispositivos de streaming y muchas consolas.

Permite 4K a 60 Hz con HDR, suficiente para la mayoría de dispositivos de streaming y muchas consolas. HDMI 2.1: Ofrece 4K a 120 Hz, 8K a 60 Hz y funciones como eARC, VRR y ALLM, especialmente útiles para videojuegos y contenido de alta calidad.

Hombre apuntado al televisor con el control remoto. Foto: Getty Images

Cómo evitar que el HDMI limite el rendimiento del televisor

Para sacar el máximo provecho del televisor, conviene revisar las etiquetas ubicadas junto a cada puerto o consultar el manual del equipo. Allí suelen aparecer indicaciones como HDMI 2.1, 4K 120 Hz o eARC, que permiten identificar cuál es la entrada más adecuada para cada dispositivo.

También es recomendable utilizar un cable certificado Ultra High Speed HDMI, ya que está diseñado para soportar funciones como los 120 Hz, la tasa de refresco variable (VRR) y una menor latencia, evitando que la conexión se convierta en el factor que limite la calidad de imagen y sonido.