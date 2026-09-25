Google Chrome le hará la vida más fácil: nueva función evita volver a buscar una página al pasar del celular al computador

En cuestión de segundos, una persona puede resolver una duda, encontrar una dirección, comparar precios o aprender una nueva habilidad. Detrás de muchas de esas acciones cotidianas está Google, el buscador que se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la información en internet.

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Su importancia va mucho más allá de mostrar una lista de páginas web. Con el paso de los años, la plataforma ha incorporado herramientas como mapas, traducciones, noticias, imágenes, videos y respuestas rápidas, permitiendo que varias consultas se resuelvan sin necesidad de recorrer decenas de sitios.

Sin embargo, había una situación frecuente que seguía siendo incómoda para millones de usuarios: al pasar del celular al computador, o viceversa, era común tener que buscar nuevamente la página que estaba abierta o encontrar el punto exacto donde había quedado la lectura.

Con esa necesidad en mente, la compañía anunció una actualización para Chrome que mejora la experiencia de compartir pestañas entre dispositivos y permite continuar la navegación exactamente donde se dejó.

Imagen de referencia de un navegador de internet. Foto: Getty Images

Chrome ahora recuerda el punto exacto de la lectura

La principal novedad es que, al enviar una pestaña del móvil al PC, Chrome conserva la posición del desplazamiento. Así, el usuario puede retomar la lectura desde el mismo lugar donde la interrumpió, sin tener que volver a buscar la sección en la que estaba.

Además del punto exacto de la página, el navegador también mantiene la información que ya había sido escrita en formularios, lo que evita repetir datos al cambiar de dispositivo y hace que la transición entre equipos sea más fluida.

Google también suma la inteligencia artificial

La actualización también refuerza la integración de Gemini en la versión de escritorio de Chrome. Ahora la herramienta es capaz de analizar pódcasts y videos de distintas plataformas una vez finaliza su reproducción, identificar las ideas principales, localizar información específica y explicar fragmentos que puedan resultar confusos.

Logo de Google donde se muestra su inteligencia artificial, Gemini. Foto: Getty Images

Otra de las funciones incorporadas permite generar cuestionarios interactivos a partir del contenido que el usuario está viendo en una pestaña, ya sea un documento de Google, un artículo o un video de YouTube.

La herramienta identifica los conceptos más importantes del contenido y crea preguntas para ayudar a comprobar la comprensión del tema. Por ahora, esta función está disponible en inglés para la versión de escritorio en Estados Unidos e India, aunque Google prevé extenderla a más regiones y dispositivos móviles durante los próximos meses.