Tecnología

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Herramientas que prometían mejorar la navegación ocultaban un funcionamiento que ponía en riesgo los datos personales.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

27 de diciembre de 2025, 1:09 a. m.
Usuarios de Google Chrome podrían haber sido vigilados durante años a través de complementos instalados en el navegador.
Usuarios de Google Chrome podrían haber sido vigilados durante años a través de complementos instalados en el navegador. Foto: Getty Images

Durante años, miles de personas habrían navegado por Chrome sin saber que su información podría estar pasando por manos ajenas, pues recientemente, Investigadores en ciberseguridad lanzaron una alerta por dos extensiones disponibles en la tienda oficial de Chrome que bajo una apariencia inofensiva, habrían estado recolectando datos privados de los usuarios de forma silenciosa y constante.

Aunque su mayor número de descargas se concentra en China, los expertos advierten que el problema no es exclusivo de ese país, el movimiento constante de viajeros y el uso global de Google Chrome hacen posible que estas herramientas también estén instaladas en computadores de otros lugares, incluidos países de Occidente.

Extensiones que parecían útiles, pero no lo eran

Las extensiones, conocidas como Phantom Shuttle, se promocionaban como soluciones prácticas para comprobar la velocidad de internet o utilizar servicios de conexión alternativa, sin embargo, al usarlas todo lo que el usuario hacía en el navegador quedaba expuesto.

Según el análisis de especialistas en seguridad digital, estas herramientas actuaban como intermediarias invisibles, cada página visitada, cada formulario completado y cada inicio de sesión pasaba primero por servidores externos manejados por terceros.

La alerta creció al confirmarse que los complementos estuvieron activos durante varios años sin ser detectados.
El funcionamiento oculto de estas extensiones habría permitido el acceso a contraseñas y servicios digitales clave. Foto: Getty Images

Esto también hacía que se encontrarán con contraseñas, accesos a correos electrónicos, redes sociales, plataformas en la nube y otros servicios sensibles.

Lo más preocupante es que estas extensiones habrían estado operando desde al menos 2017 sin levantar sospechas, aprovechando la confianza que muchos usuarios depositan en la tienda oficial de Chrome.

Por qué una extensión puede ser más peligrosa de lo que parece

A diferencia de una página web común, una extensión del navegador tiene amplios permisos y funciona de manera permanente, puede ver lo que el usuario escribe, las páginas que visita y en algunos casos, modificar el tráfico de internet sin que haya señales evidentes de alerta.

Ante un hackeo, cortar conexiones y restablecer el equipo es clave.
Especialistas advirtieron que algunos complementos pueden ver lo que el usuario escribe sin generar alertas visibles. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por eso, los expertos insisten en que instalar una extensión maliciosa equivale a dejar una ventana abierta para el robo de información personal.

La recomendación de los expertos es revisar con cuidado los permisos que solicita cada complemento, desconfiar de aquellos que prometen múltiples beneficios sin una explicación clara y mantener solo las extensiones estrictamente necesarias.

La alerta surgió tras detectar extensiones que redirigían la actividad en internet a servidores externos.

Los televisores inteligentes amplían sus funciones al integrar videojuegos de Xbox sin hardware adicional.

La misión de tres astronautas a la estación espacial Tiangong llevará a cabo experimentos para construir una base lunar.

La amenaza de contactos directos por parte de ciberdelincuentes encendió las alertas sobre posibles intentos de extorsión.

Delincuentes tienden a utilizar números con prefijos telefónicos de otro país para desocupar cuentas bancarias.

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos antes de almacenar información importante en las MicroSD.

Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular.

Gmail es una aplicación de correo electrónico.

