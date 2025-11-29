Chrome notó que una de sus funciones de navegador web es tan útil que decidió apuntarla para Android

Google decidió trasladar a los celulares una herramienta que se volvió indispensable en la versión de escritorio de Chrome: la opción de mantener ciertas pestañas fijas.

La compañía comenzó a habilitarla en Android, permitiendo que quienes navegan desde el celular organicen mejor sus páginas abiertas y eviten perder de vista las que consultan con más frecuencia.

La novedad ya puede probarse y marca un paso más en el intento de Chrome por ofrecer en el celular la misma comodidad que ofrece en el computador.

Una forma sencilla de no perder de vista lo importante

La función llega con el propósito de facilitar a quienes suelen abrir decenas de páginas y terminan desorientados entre tanta pestaña, pues ahora, es posible “fijar” aquellas que se usan a diario para que permanezcan en un lugar fijo en la parte superior del panel.

Chrome trasladó al móvil una herramienta que facilita encontrar rápidamente las páginas más usadas. | Foto: Anadolu via Getty Images

Además, estas pestañas tienen una ventaja clave, no se van a cerrar por equivocación, ya que al quedar sujetas con un pequeño ícono de pin y sin el habitual botón de cierre, se evita que desaparezcan con un toque accidental.

Para quitarlas, primero hay que desanclarlas, lo que añade una capa de seguridad útil para los más despistados.

Cómo probar la función en Android

Aunque la opción todavía no ha llegado de manera oficial a todos los dispositivos, ya puede activarse en la versión de Chrome Beta, incluso es posible usarla en la edición estable del navegador activando una bandera experimental desde el menú avanzado.

Chrome inició la adaptación para Android de una función que evita perder páginas importantes entre múltiples pestañas. | Foto: PA Images via Getty Images

Su uso es muy simple, pues tan solo basta con abrir la vista de pestañas, mantener presionada la página que quiera conservar arriba y elegir la opción donde señala fijarla; una vez hecho, quedará separada del resto y siempre disponible en el mismo punto.