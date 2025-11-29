Suscribirse

Tecnología

Chrome notó que una de sus funciones de navegador web es tan útil que decidió apuntarla para Android

Google comenzó a llevar a Android una función de Chrome que destacó por mejorar la organización en escritorio.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 1:57 a. m.
Chrome añadió en el teléfono una opción que requiere desactivar el anclaje antes de cerrar una pestaña.
Google experimenta en Android con una característica que marca las pestañas con un ícono especial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Google decidió trasladar a los celulares una herramienta que se volvió indispensable en la versión de escritorio de Chrome: la opción de mantener ciertas pestañas fijas.

La compañía comenzó a habilitarla en Android, permitiendo que quienes navegan desde el celular organicen mejor sus páginas abiertas y eviten perder de vista las que consultan con más frecuencia.

La novedad ya puede probarse y marca un paso más en el intento de Chrome por ofrecer en el celular la misma comodidad que ofrece en el computador.

Una forma sencilla de no perder de vista lo importante

La función llega con el propósito de facilitar a quienes suelen abrir decenas de páginas y terminan desorientados entre tanta pestaña, pues ahora, es posible “fijar” aquellas que se usan a diario para que permanezcan en un lugar fijo en la parte superior del panel.

x
Chrome trasladó al móvil una herramienta que facilita encontrar rápidamente las páginas más usadas. | Foto: Anadolu via Getty Images

Además, estas pestañas tienen una ventaja clave, no se van a cerrar por equivocación, ya que al quedar sujetas con un pequeño ícono de pin y sin el habitual botón de cierre, se evita que desaparezcan con un toque accidental.

Para quitarlas, primero hay que desanclarlas, lo que añade una capa de seguridad útil para los más despistados.

Contexto: Google Chrome lanza nueva función para proteger el historial de actividad contra posibles filtraciones de información

Cómo probar la función en Android

Aunque la opción todavía no ha llegado de manera oficial a todos los dispositivos, ya puede activarse en la versión de Chrome Beta, incluso es posible usarla en la edición estable del navegador activando una bandera experimental desde el menú avanzado.

Google decidió extender al celular una característica que protege las pestañas de cierres accidentales.
Chrome inició la adaptación para Android de una función que evita perder páginas importantes entre múltiples pestañas. | Foto: PA Images via Getty Images

Su uso es muy simple, pues tan solo basta con abrir la vista de pestañas, mantener presionada la página que quiera conservar arriba y elegir la opción donde señala fijarla; una vez hecho, quedará separada del resto y siempre disponible en el mismo punto.

Google aún no ha anunciado la fecha exacta en la que llegará a todos los usuarios, pero todo apunta a que no tardará mucho en convertirse en una función estándar del navegador móvil.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cuba se pronuncia luego de que Trump declarara el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

2. Leo Messi logró lo que nunca antes en MLS con Inter Miami: podría quedar en la historia en Estados Unidos

3. Se vistió de azul: capturan en foto a refuerzo de Millonarios y los hinchas fantasean con el 2026

4. Última eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó la gravedad de sus lesiones: “El brazo se fue”

5. Aida Victoria Merlano destapó demanda a su ex e hizo fuerte revelación: “Te puedo tumbar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChromeFunciones navegadorAndroid

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.