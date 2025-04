Google Chrome lanza nueva función para proteger el historial de actividad contra posibles filtraciones de información

Este comportamiento se veía agravado cuando los desarrolladores aplicaban estilos específicos a los enlaces visitados, lo que otorgaba a las páginas web la capacidad de identificar si un usuario ya había interactuado con un enlace en particular, extrayendo así información sobre su historial de navegación.

Como solución, Google ha implementado una nueva función que mitiga este riesgo. A partir de la versión 136 de Chrome, el navegador introduce un mecanismo denominado “partición”. Este sistema asegura que un enlace se muestre como visitado únicamente si el internauta ha interactuado con él en ese sitio específico. De este modo, los enlaces no se marcarán como visitados si no se ha hecho clic en ellos desde esa misma página, evitando que terceros obtengan datos sobre su historial en otros contextos.

“Si no has interactuado con este sitio anteriormente, sus enlaces no se mostrarán como visitados”, explicó Google en un post publicado en el blog para desarrolladores de Chrome. Además, la partición se aplica también a los enlaces internos que llevan a subpáginas dentro de un mismo sitio web.