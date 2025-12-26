Gmail se actualiza con una nueva opción que permite modificar el nombre de usuario sin perder correos ni datos

Google ha comenzado a implementar una nueva opción que permitirá a los usuarios cambiar el nombre de usuario de su dirección de correo electrónico con dominio @gmail.com. Tras la modificación, podrán seguir iniciando sesión tanto con la dirección antigua como con la nueva, aunque deberán conservar la terminación @gmail.com.

Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar su dirección de correo electrónico si utilizaban un dominio de terceros, mientras que quienes contaban con una dirección @gmail.com no tenían esta posibilidad. De hecho, como indicaba la propia compañía en su página de soporte, “si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en @gmail.com, generalmente no se podrá cambiar”.

Hasta ahora, solo las cuentas con dominios de terceros podían modificar su dirección de correo. Foto: PA Images via Getty Images

No obstante, Google ha comenzado a habilitar esta función de forma gradual. Así lo ha dado a conocer el grupo de Telegram Google Pixel Hub y una página de soporte de Google India, donde se detalla que ya es posible modificar el nombre de usuario de una cuenta @gmail.com, manteniendo la misma terminación.

Estos son cinco ajustes clave que debe realizar en su router wifi para protegerlo de los ciberdelincuentes en 2026

El cambio no afectará a los datos de la cuenta, el historial de correos ni a ningún otro contenido, lo que permitirá seguir utilizándola con normalidad en caso de querer adoptar un nuevo nombre o corregir el anterior.

Eso sí, la compañía ha establecido algunas limitaciones: el nombre de usuario solo podrá cambiarse hasta tres veces y, tras cada modificación, será necesario esperar 12 meses para volver a realizar un nuevo cambio.

Google está comenzando a implementar una opción que permitirá cambiar el nombre de usuario. Foto: Getty Images

Además, una vez efectuado el ajuste, los usuarios podrán acceder a su cuenta tanto con la dirección nueva como con la anterior, ya que esta última quedará configurada como un alias.

Por último, Google recomienda realizar una copia de seguridad antes de modificar el nombre de la dirección de correo electrónico y aclara que esta función aún no se encuentra disponible a nivel global, ya que su despliegue se está realizando de manera progresiva.

*Con información de Europa Press.