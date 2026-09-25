Las gafas que Meta presentó y que se suman a las “pervertidas”

El director ejecutivo de Meta lanzó un modelo de gafas inteligentes sin cámara, cuyas funciones se centran en el audio y la inteligencia artificial (IA), en medio de inquietudes mundiales por la privacidad y grabaciones sin consentimiento.

El anuncio fue hecho por Mark Zuckerberg en California en la conferencia anual Connect del gigante tecnológico de Menlo Park, donde también promocionó el nuevo asistente personal de IA, Muse.

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Los lentes con solo audio llegan cuando crecen en todo el mundo preocupaciones sobre violaciones a la privacidad con minúsculas cámaras instaladas en lentes y otros dispositivos o ‘wearables’, que sus críticos han tachado de gafas “pervertidas”.

Las gafas que Meta presentó con cualidades de audio Foto: Foto de Meta

Consultado por la AFP, el vicepresidente de Meta encargado de productos de IA, Vishal Shah, aseguró que la luz indicadora que señala la grabación se ha vuelto “más explícita” con el tiempo.

“Hay casi 2.000 millones de personas en el mundo que usan gafas hoy... y creemos que en los próximos años, la mayoría van a ser actualizadas a modelos con IA”, dijo Zuckerberg a la audiencia de desarrolladores y ejecutivos.

“Sin cámaras, eso abre muchas nuevas posibilidades de diseño”, explicó al hablar de lentes “más ligeros y finos”, con la “autonomía más larga” de su gama, dijo sin mencionar las críticas sobre las cámaras.

Mark Zuckerberg, dueño de Meta, presentando las nuevas gafas:

Sin embargo, los modelos con cámara de Meta han sido cuestionados, en especial en Europa, donde la justicia francesa investiga las grabaciones de videos de mujeres filmadas sin consentimiento en la calle, o en Oslo, donde se han prohibido en las escuelas.

Zuckerberg también anunció el nuevo asistente personal de IA, Muse, que estará disponible para las gafas “en las próximas semanas” y que será capaz de realizar tareas para los usuarios como hacer reservas, citas o llamadas.

Este asistente personal de IA está construido sobre los propios modelos de Meta y fue diseñado para competir con ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic, cuando Meta ha invertido miles de millones de dólares para irrumpir en el campo de la IA.

Meta posee cerca del 84% del mercado de las gafas inteligentes, en el que se vendieron 8,7 millones de unidades en todo el mundo en 2025, según la consultora Omdia. Las gafas están disponibles aquí.

Mujeres denuncian

La fiscalía de París informó, el 22 de septiembre de 2026, que abrió varias investigaciones relacionadas con denuncias de mujeres que afirmaron haber sido filmadas en la calle sin su consentimiento con lentes inteligentes.

Cualquier persona que lleve lentes inteligentes puede hacer fotos, grabar videos, escuchar música, hacer llamadas telefónicas, traducir texto o interactuar con un asistente de inteligencia artificial.

Los dispositivos de Meta, desarrollados en colaboración con EssilorLuxottica, fabricante de Ray-Ban, se han convertido en un éxito comercial.

Las gafas que Meta presentó con cualidades de audio Foto: Foto de Meta

Meta vendió alrededor de siete millones de pares en 2025. Otras empresas, como Google y Snap, también se preparan para lanzar gafas con funciones de IA.

En Europa se han multiplicado los llamados a actuar contra los lentes inteligentes de “pervertidos” después de que aparecieran en línea grabaciones realizadas de manera clandestina de jóvenes menores de edad y mujeres adultas, acompañadas de una petición en Reino Unido que exige prohibir su venta.

En Francia, la asociación e-Enfance, que gestiona la línea telefónica nacional para víctimas de abusos en línea, emitió una alerta a principios de este mes sobre videos grabados con lentes dotados de cámara y que han sido compartidos en internet.

La fiscalía de París indicó que había recibido “denuncias relacionadas a vulneraciones de la vida privada vinculadas al uso de lentes inteligentes”.

Los fiscales no precisaron qué marcas estaban implicadas pero señalaron que se trata de “una tendencia creciente en las redes sociales que consiste en filmar a mujeres en la calle con gafas inteligentes sin su consentimiento y publicar los videos en internet”. El delito se castiga con hasta dos años de prisión y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares).

Los fiscales agregaron que, en algunos casos, también se habían abierto investigaciones por agresión sexual cuando “los hechos van acompañados de contactos sexuales no consentidos”.

La fiscalía de París señaló que su unidad de ciberdelincuencia “probó lentes inteligentes en septiembre con el fin de identificar otros delitos vinculados a la ciberdelincuencia”.

Entre estos delitos podría figurar el robo de la frase de recuperación de una cartera de criptomonedas, lo que permitiría a los delincuentes sustraer los fondos.

Con información de AFP