Meta presenta su propio ‘Tamagotchi’ con IA: así es el dispositivo que busca ayudar con tareas cotidianas

La compañía Meta ha revelado durante el evento Connect 2026 una propuesta tecnológica denominada Muse Charm. Este pequeño artefacto físico ha sido concebido para alojar a Muse, un programa de inteligencia artificial diseñado como agente personal, término que define a un asistente digital capaz de ejecutar tareas de forma autónoma en beneficio del usuario.

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Aunque popularmente se le ha comparado con las mascotas electrónicas de los años noventa, la empresa lo enfoca como una herramienta funcional para simplificar la rutina cotidiana.

Un compañero de bolsillo para gestiones cotidianas

El propósito central de esta tecnología es asumir ciertas labores mecánicas y organizativas. El dispositivo integra una pantalla reducida en la cual se despliega un avatar animado que representa al asistente en tiempo real, lo que facilita una interacción directa mediante voz y escucha en cualquier momento.

Entre las funciones específicas que este sistema puede llevar a cabo se destacan:

Localización de ofertas: Búsqueda activa de precios reducidos y descuentos en internet.

Búsqueda activa de precios reducidos y descuentos en internet. Trámite de reservas: Gestión de citas y aseguramiento de plazas en establecimientos.

Gestión de citas y aseguramiento de plazas en establecimientos. Organización del correo: Filtrado y administración constante de la bandeja de entrada para mantener el orden.

De la pantalla personal a la integración digital

Para facilitar su personalización, Meta permite adaptar la apariencia del personaje digital que acompaña al usuario. Aunque la interacción básica se prevé gratuita, la firma estudia la posibilidad de incorporar compras o transacciones especiales dentro de la experiencia. El equipo estará disponible en múltiples estilos y colores, manteniéndose aún a la espera de la confirmación de su precio final.

Disponibilidad y ecosistema de la marca

El lanzamiento de Muse Charm se complementa con la familia de dispositivos portátiles de Meta, entre los que figuran modelos de gafas con audio e inteligencia artificial como las Ray-Ban Meta Audio y versiones con pantalla integrada como las Meta Ray-Ban Display.

Las personas interesadas en adquirir este nuevo equipo pueden registrar su dirección de correo electrónico en la página oficial para recibir una notificación tan pronto como se habilite su comercialización.