Su iPhone puede estar en riesgo por el calor: Apple revela el rango de temperatura recomendado

Las variaciones térmicas ambientales influyen de manera directa en el comportamiento y rendimiento de los teléfonos inteligentes. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, existen límites concretos para garantizar el correcto funcionamiento de estos equipos.

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Límites térmicos para evitar daños

El ambiente en el que se opera el dispositivo determina la integridad de sus componentes. Respecto al entorno adecuado de uso, el soporte técnico de Apple explica que “los dispositivos iPhone y iPad están diseñados para usarse en lugares donde la temperatura ambiente oscile entre 0 °C y 35 °C”.

Un iPhone puede almacenarse entre -20 °C y 45 °C, según las indicaciones de Apple. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, para la conservación del equipo cuando no está activo, Apple precisa que se debe guardar en un sitio “donde la temperatura oscile entre -20 °C y 45 °C”. Sobre este punto, la compañía advierte enfáticamente: “No dejes el dispositivo en un auto, ya que las temperaturas dentro de vehículos estacionados pueden superar este rango”.

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Consecuencias de las temperaturas extremas

Tanto el calor como el frío excesivo afectan el suministro de energía y el comportamiento del sistema. En ambientes calurosos, la firma señala que “el uso de un dispositivo iOS o iPadOS en condiciones de mucho calor puede reducir permanentemente la duración de la batería”.

Por otro lado, frente a ambientes fríos fuera de los márgenes previstos, Apple indica que esto “puede reducir temporalmente la duración de la batería y hacer que el dispositivo se apague”. No obstante, la empresa aclara que el rendimiento energético “vuelve a ser normal cuando colocas el dispositivo nuevamente a una temperatura ambiente más alta”.

Mecanismos de defensa del dispositivo

Para prevenir fallas internas por sobrecalentamiento —un incremento excesivo en la temperatura de los componentes—, el sistema activa respuestas de regulación.

El soporte de Apple informa que “los dispositivos iOS y iPadOS tienen protecciones integradas para evitar el sobrecalentamiento”.

Cuando el calor se eleva, la carga eléctrica se frena, la pantalla se oscurece, la red celular disminuye su potencia y el destello de la cámara se inhabilita temporalmente.

Una temperatura elevada puede hacer que el iPhone reduzca temporalmente varias de sus funciones. Foto: Getty Images

En situaciones extremas, la pantalla desplegará la alerta “Temperatura: El iPhone necesita enfriarse” o avisos como “Recarga en espera” o “Restauración en pausa”. Ante la advertencia de temperatura, Apple aconseja apagar el teléfono, trasladarlo a un espacio fresco alejado del sol y “dejar que el dispositivo se enfríe” antes de utilizarlo nuevamente