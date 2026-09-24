Así puede hacer que la batería de su celular dure el doble cuando sale de casa y no tiene un cargador cerca

Cuando el celular se queda sin batería, muchas de las actividades cotidianas se complican. La comunicación por llamadas o aplicaciones de mensajería se interrumpe y, en muchos casos, surge la necesidad de desactivar algunas funciones del dispositivo o buscar una toma de corriente para conectarlo.

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Con el paso del tiempo es normal notar que el teléfono ya no conserva la carga como cuando era nuevo. Lo que antes alcanzaba para todo el día puede reducirse a unas pocas horas, una situación que lleva a muchas personas a pensar que el equipo está fallando.

En la mayoría de los casos, sin embargo, se trata de un proceso natural. Los teléfonos inteligentes utilizan baterías de iones de litio, una tecnología cuya capacidad disminuye gradualmente a medida que acumula ciclos de carga y descarga.

Aunque este desgaste es inevitable, algunos hábitos pueden acelerar su deterioro. El calor es uno de los principales enemigos de estas baterías. Dejar el celular dentro de un vehículo bajo el sol, utilizarlo para tareas exigentes mientras se está cargando o cubrirlo puede aumentar la temperatura y afectar su rendimiento con el tiempo.

Reducir el tiempo de bloqueo automático de la pantalla es una de las formas más sencillas de disminuir el consumo diario de energía. Foto: Getty Images

La función que puede hacer que la batería dure mucho más

Los celulares actuales incorporan herramientas diseñadas para optimizar el consumo de energía y prolongar la autonomía. Si se combinan con otros ajustes, pueden hacer que la batería dure considerablemente más, dependiendo del uso que reciba el dispositivo.

Una de las medidas más sencillas es reducir el tiempo de bloqueo automático de la pantalla. Mantenerla encendida durante varios minutos después de usar el teléfono representa un consumo innecesario de energía. Configurar el bloqueo entre 15 y 30 segundos ayuda a disminuir ese gasto sin afectar la experiencia de uso.

Otra estrategia efectiva consiste en controlar las aplicaciones que permanecen activas en segundo plano. Aunque no estén abiertas, muchas siguen sincronizando información, enviando notificaciones o actualizando contenido.

Tanto en Android como en iPhone es posible revisar desde los ajustes cuáles aplicaciones consumen más batería y limitar la actualización en segundo plano de aquellas que no sea necesario mantener activas.

Las aplicaciones en segundo plano pueden seguir gastando batería. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

La pantalla también es uno de los componentes que más energía demanda. Mantener el brillo al máximo durante largos periodos acelera el consumo de la batería. Por eso, se recomienda activar el brillo automático para que se adapte a la iluminación del entorno o ajustarlo manualmente a un nivel cómodo.

Además, los teléfonos incluyen un modo de ahorro de batería pensado para reducir el consumo cuando se necesita que el dispositivo permanezca encendido durante más tiempo. Esta función limita algunos procesos en segundo plano, reduce ciertas animaciones y optimiza el rendimiento del sistema.